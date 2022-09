Wenn ihr heiß auf neue Infos zum nächsten Assassin’s Creed seid, solltet ihr euch schon mal den kommenden Samstag rot im Kalender markieren. Dann findet das große Ubisoft Forward-Event statt, bei dem Ubisoft diverse Neuigkeiten zu „Skull & Bones“, „Mario + Rabbids: Sparks of Hope“ und „Assassin’s Creed“ enthüllen will.

Ubisoft Forward: Livestream-Event findet Samstag statt

Darum geht’s: Das nächste Ubisoft Forward-Event wird diesen Samstag veranstaltet. Neben der genauen Uhrzeit und dem Termin steht auch schon grob fest, zu welchen Spielen uns neue Infos erwarten. Die eine oder andere Überraschung dürfte es aber natürlich ebenfalls geben.

Was? Ubisoft Forward

Ubisoft Forward Wann? Samstag, 10. September 2022

Samstag, 10. September 2022 Uhrzeit: Es findet um 21 Uhr MEZ statt.

Es findet um 21 Uhr MEZ statt. Wo? Hier könnt ihr euch den Livestream auf YouTube oder Twitch ansehen. Hier schon einmal der Link:

Das könnte beim Ubisoft Forward-Stream gezeigt werden

Assassin’s Creed-Showcase: Bereits seit einer gefühlten Ewigkeit wird das wohl recht umfangreiche „Assassin’s Creed“-Showcase angeteast. Dabei dürfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das frisch angekündigte Assassin’s Creed Mirage zu sehen sein, aber vielleicht auch ein Remake des ersten Teils. Zumindest ranken sich darum diverse Gerüchte.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope wurde ebenfalls schon in einem Trailer vorgestellt und taucht explizit auch in der Ankündigung zur Ubisoft Forward-Show auf. Was genau uns hier erwartet, steht nicht fest, aber es gibt definitiv neue Infos.

Seht euch den Ubisoft Forward-Trailer an:

Skull & Bones gibt sich ebenfalls die Ehre auf der Ubisoft Forward am Samstag. Der Trailer verspricht “exklusive Inhalte und News” zu dem Piratenspiel.

Zusätzlich gibt es noch Infos zu Updates für bereits veröffentlichte Spiele. Explizit genannt werden von Ubisoft zum Beispiel „Brawlhalla“, For Honor, Anno 1800 oder The Division 2.

Auf welchen Teil der Ubisoft Forward freut ihr euch am meisten? Was erhofft ihr euch vom Assassin’s Creed-Showcase? Schreibt es uns in die Kommentare.