Assassin’s Creed: Leak verrät neuen Namen und weitere Details zum anstehenden AC-Teil

Das Großevent zum 15. Jubiläum von Assassin’s Creed rückt immer näher. Umso lauter werden die Gerüchte, was uns bei den Feierlichkeiten erwarten wird. Die Enthüllung eines neuen Teils steht dabei ganz oben auf der Liste.

Der französische YouTuber j0nathan warf nun weitere Behauptungen in den Gerüchtetopf, darunter Setting, Namen und ein Release-Datum zum neuen Teil von Assassin’s Creed, der bislang unter dem Titel „Rift“ gehandelt wurde.

Das neue Assassin’s Creed soll doch nicht Rift heißen

Laut j0nathan soll der finale Titel des Spiels Assassin’s Creed Mirage (Mirage heißt auf Deutsch Fata Morgana) sein. Bereits früheren Berichten zufolge hieß es, dass Rift nur ein Codename sei, was eine andere Betitelung nicht abwegig erscheinen lässt.

Auch wenn der Name ein anderer sein könnte, die Hauptfigur soll nach wie vor Basim sein, den wir bereits von Assassin’s Creed Valhalla kennen. In „Assassin’s Creed Mirage“ soll der Fokus auf dem jungen Basim liegen, der sich zunächst als Dieb durchschlägt, bis er sich den Verborgenen anschließt.

Zurück zu den Wurzeln von Assassin’s Creed

Wie Brachen-Insider und Journalist Jason Schreier vergangenen Monat verriet, soll das Game in Bagdad in der Zeit zwischen 860 und 870 angesiedelt sein. Auch j0nathan führte ebendieses Setting in seinem Video an.

Obendrein spezifiziert er den Releasezeitraum auf das Frühjahr 2023 (zwischen April und Juni) und spricht von einer klaren Rückbesinnung zu den Ursprüngen von „Assassin’s Creed“. So soll es – anders als in den letzte Teilen – wieder mehr Stealth-Play geben.

Außerdem soll Adlerauge-Ansicht zurückkehren, mit der Feinde und Missionsziele durch Wände sichtbar werden. Neuere Elemente, wie Dialogoptionen, die Wahl des Geschlechts und das Level-System sollen hingegen wegfallen.

Jason Schreier, dessen Behauptungen sich bisher häufig bestätigten, äußerte sich jüngst zum Mega-Leak des französisches YouTubers auf Twitter:

„Ein Bekannter hat mir erzählt, dass Teile des neuen Assassin’s Creed Leaks wahr sind (wie zum Beispiel der Name und andere Sachen, über die Bloomberg bereits berichtet hat: Frühling 2023, Bagdad, zurück zu den Anfängen von Assassin’s Creed) und andere Teile nicht (mehrere Städte zum Erkunden)“

Ubisoft selbst hüllt sich zu den Gerüchten wie gewohnt in Schweigen. Da sowohl das große Assassin’s Creed-Geburtstagsevent, als auch Ubisoft Forward 2022 schon im September stattfinden sollen, müssen wir uns jedoch nicht mehr allzu lang gedulden, bis es endlich Gewissheit gibt.