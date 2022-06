Assassin’s Creed: Enthüllt Ubisoft im September ein neues Game?

Anlässlich des 15. Jubiläums der Assassin’s Creed-Reihe veranstaltete der französische Publisher und Spieleentwickler Ubisoft am 14. Juni 2022 einen Livestream. Obwohl in diesem Rahmen kein neuer Ableger der Reihe enthüllt wurde, gab man immerhin bekannt, dass in Kürze eine weitere Präsentation stattfinden wird, die diesbezüglich Neuigkeiten im Gepäck hat.

Große Enthüllung im September?

Laut Ubisoft wird im September 2022 eine weitere Veranstaltung stattfinden, die ganz Assassin’s Creed gewidmet ist. Hier möchte man aber nicht wie im aktuellen Livestream auf die Geschichte des Franchise zurückblicken, sondern über die Zukunft der Reihe sprechen.

„Begleitet uns diesen September, wenn wir die Zukunft von Assassin’s Creed während eines ganz besonderen Events enthüllen“

Natürlich handelt es sich dabei noch um keine Bestätigung, dass ein völlig neuer Ableger im September der Öffentlichkeit präsentiert wird, aber dennoch ist diese Aussage recht klar formuliert.

Was könnte enthüllt werden?

Nehmen wir also an, dass uns wirklich eine solche Enthüllung bevorsteht, was könnte uns erwarten? Neben weiteren Updates zu Assassin’s Creed Valhalla befindet sich außerdem ein neuer Titel namens Assassin’s Creed Infinity in Arbeit. Dabei soll es sich um ein Live-Service-Projekt handeln, was einen großen Umbruch für die Serie bedeuten könnte.

Es scheint aber nicht so, dass Infinity in der nahen Zukunft veröffentlicht werden wird. Wir gehen von einer längeren Entwicklungsphase aus, weshalb eine Release im Jahr 2023 wohl eher nicht in Betracht kommt. Viel eher könnten die Entwickler*innen diesen Zeitraum durch einen anderen Release minimieren. Die Rede ist von Assassin’s Creed Rift, das irgendwann 2023 veröffentlicht werden könnte. Darin steuern wir angeblich Basim, einer Figur aus „Assassin’s Creed Valhalla“.

Wie es heißt hat dieses Projekt ursprünglich als DLC zu Valhalla begonnen, bis es dann zu einem separaten Teil des Franchise geworden ist. Allerdings hat Ubisoft bislang die Existenz von Rift nicht offiziell bestätigt. Wir können uns aber vorstellen, dass man dies im September nachholen wird. Was meint ihr?

