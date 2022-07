Assassin’s Creed: Gerüchte um das nächste Setting

Seit einigen Tagen brodelt die Gerüchteküche was das Setting der kommenden beiden Assassin’s Creed-Teile angeht. Im Fokus steht dabei besonders Assassin’s Creed Rift.

Alles begann mit einem Tweet von YouTuber Jeremy Penter alias ACG. Dieser behauptete, dass das nächste AC zur Zeit der Azteken spielen würde. Ob damit Rift oder Infinity gemeint war, ist unklar.

Kurze Zeit später meldete sich der Branchen-Insider und Journalist Jason Schreier via Reddit zu Wort und dementierte dieses Gerücht. Weder Assassin’s Creed Infinity noch Rift bekämen ein aztekisches Setting.

Wohin führt das nächste Assassin’s Creed?

Dafür warf er Bagdad in den Topf. Bedenkt man, dass wir in AC Rift angeblich den etwas umstrittenen AC Valhalla-Charakter Basim steuern, dessen Heimat Bagdad ist, würde dieser Handlungsort auch mehr Sinn ergeben.

Laut Gerüchten soll der Assassin’s Creed Valhalla-Abeleger, ähnlich wie Rogue, ein reines Singleplayer-Game mit Stealth-Fokus werden und wieder etwas mehr zu den Wurzeln der Reihe zurückkehren.

Assassin’s Creed: Kommt ein Remake von Teil 1?

Schreier zufolge, soll Rift noch vor dem bereits offiziell bestätigten „Assassin’s Creed Infinity“ erscheinen – vermutlich 2023.

Zudem behauptet er, AC Infinity habe mehrere Settings, von denen er zwei kenne, und keines der Szenarien sei aztekisch. Mit dem Release dieses komplett neuen Teils ist wohl jedoch nicht vor 2024 zu rechnen.

Eine große Enthüllung im September?

Wie üblich hat sich Ubisoft selbst noch nicht zu den Behauptungen geäußert. Dies wird wohl auch frühestens bei dem geplanten Großevent im September der Fall sein. Zumindest kündigte das Entwicklerstudio im Rahmen der Feierlichkeiten des 15. Jubiläums von „Assassin’s Creed“ an, dass es bei diesem Event eine große Enthüllung geben wird.

Was genau enthüllt wird, ist noch unklar. Die bisherigen Spekulationen drehen sich um ein neues Game – was sowohl Infinity, wahrscheinlicher aber Rift sein könnte. Bei einigen Fans steht auch ein Remake oder Remaster des allerersten Assassin’s Creed-Teils hoch im Kurs. Bis wir Gewissheit haben, dürfen wir uns an diversen Zusatzinhalten und weiteren Gerüchten erfreuen.