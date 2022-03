Schon im Februar dieses Jahres waren die ersten Berichte über ein neues Spiel der Assassin’s Creed–Reihe zu lesen. Es soll sich dabei nicht um eine komplett neue Story, sondern um ein Spin-off zu Assassin’s Creed Valhalla handeln, das unter dem Projektnamen Assassin’s Creed Rift geführt werde.

Bestätigt hat Ubsioft die Gerüchte bisher nicht und wolle zunächst sowohl im Sinne des Entwicklers, als auch der Communitiy keine weiteren Details über die kommenden Spiele-Releases herausgeben. Trotzdem sind offenbar einige Infos durchgesickert.

Projekt Rift erst 2023 erwartet

Das Projekt „Assassin’s Creed Rift“ sollte wohl ursprünglich als DLC zum neusten Teil des Franchises „Assassin’s Creed Valhalla“ herausgebracht werden. Letzten Endes sei daraus aber ein eigenständiges Spiel entstanden, in dem die aus „Valhalla“ bekannte Figur Basim die Hauptrolle spielen soll.

Noch im Februar hieß es, dass der neue „Assassin’s Creed“-Ableger schon dieses Jahr herauskommen könnte. Laut einem Bericht von XFire sei es in Hinblick auf den schon im Juli 2021 angekündigten Titel Assassin’s Creed Infinity aber mittlerweile wahrscheinlicher, dass Projekt „Rift“ erst in der ersten Hälfte 2023 erscheinen wird.

Im Gegenzug dazu soll „Infinity“ noch viel später, nämlich eher im Zeitraum von 2024 – 2025 releast werden. Zwar als Service-Titel und nicht als Free-2-Play angekündigt, soll dies aber kein Spiel der Hauptreihe ersetzen. Vielmehr soll „Assassins’s Creed Infinity“ alle Spiele der Reihe miteinander vereinen.

Großes Ubisoft Showcase-Event geplant

Auch noch nicht offiziell angekündigt ist das große Ubisoft Showcase-Event, von dem XFire berichtet. Dies soll schon seit einiger Zeit in Planung sein und Bühne für die Ankündigung von bis zu 20 neuen Spielen werden. Darunter neben dem Projekt „Assassins’s Creed Rift“ auch Spiele auf deren Release man schon lange wartet, wie Skull & Bones, Beyond Good and Evil 2 und eben auch „Assassin’s Creed Infitiny“.

Man darf dabei nicht vergessen, dass Release-Daten auch schnell mal verschoben werden. Dementsprechend sind solche Art Announcements immer mit Vorsicht zu genießen.

Trotzdem wäre es schön zu sehen, wie sich die Spiele entwickelt haben, die uns schon vor einigen Jahren verprochen wurden. Und natürlich können wir gespannt sein, welche Spiele und Updates Ubisoft uns nachher wirklich vorstellen wird.