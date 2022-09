Assassin’s Creed Mirage von Ubisoft offiziell angekündigt, neue Infos im September

In den vergangenen Wochen gab es bereits zahlreiche Leaks rund um den neuesten Ableger der Assassin’s Creed-Reihe des französischen Entwicklers und Publishers Ubisoft. So behauptete zum Beispiel der französische YouTuber j0nathan, dass der neue Teil von Assassin’s Creed nicht den Beinamen „Rift“, sondern Mirage tragen wird.

Und offenbar sind viele der bereits an die Öffentlichkeit gelangten Infos über den Nachfolger goldrichtig. Am heutigen Abend hat Ubisoft schließlich über den eigenen Twitter-Account den nächsten Eintrag in der Serie offiziell angekündigt.

Assassin’s Creed Mirage spielt in Bagdad

Dieser wird tatsächlich auf den Namen „Assassin’s Creed Mirage“ hören und bereits in wenigen Tagen offiziell enthüllt werden. Konkret bekommen Spieler*innen im Rahmen der kommenden Ubisoft Forward am 10. September 2022 um 21 Uhr deutscher Zeit erste Infos zu dem Titel präsentiert.

Worum geht es in Assassin’s Creed Mirage?

Mirage soll zurück zu den Wurzeln der Assassinen-Reihe führen und in der Metropole Bagdad in der Zeit zwischen 860 und 870 angesiedelt sein. Gespielt wird wohl der junge Basim, der sich zunächst als Dieb durchschlägt. Später wird sich der Protagonist den Verborgenen anschließen.

Offizielle Informationen zum Releasetermin gibt es zwar bislang nicht, Leaks sprechen aber von Anfang 2023. Mehr Details zu den Leaks haben wir euch in diesem Beitrag zusammengefasst.