Skull and Bones: Neue Trailer zeigen Kontext und Ausrüstung

Schon bald dürfen wir mit Skull and Bones in See stechen. Einige Wochen vor dem Release veröffentlichten die Entwickler beim großen Ubisoft Forward Event zwei neue Trailer, die einen detaillierten Blick auf die Spielwelt und Ausrüstungen geben.

Am vergangenen Samstag fand die heißersehnte Ubisoft Forward statt. Neben zahlreichen Informationen zu aktuellen und zukünftigen Assassin’s Creed-Teilen, gab es auch neue Informationen zum ursprünglichen Black Flag-Ableger Skull and Bones.

Skull and Bones: Das Goldene Zeitalter der Piraterie

Den Anfang macht ein World Context-Trailer. Laut Ubisoft wird hier „die Wahrheit über das zweite Goldene Zeitalter der Piraterie“ enthüllt. „Skull and Bones“ spielt am Ende des 17. Jahrhunderts auf dem Indischen Ozean.

Inmitten der Machtspielchen und dem Kampf um unermessliche Reichtümer haben wir die Möglichkeit uns an die Spitze der Nahrungskette zu kämpfen und so ein eigenes Piratenimperium aufzubauen.

Wie wir bereits wissen, wird dies nicht in Form einer klassischen Story-Kampagne stattfinden. Stattdessen gibt es ein Progressionssystem, anhand dessen ihr Zugang zu Ressourcen, wie Blaupausen für Schiffe und Waffen erhaltet. Der Schlüssel dazu sollen die Seeschlachten sein, bei denen andere Schiffe, Siedlungen und Festungen angegriffen werden.

So könnte euer Schiff in Skull and Bones aussehen

Ein neuer Gameplay-Trailer gewährt uns einen weiteren Blick auf die epischen Seeschlachten. Im Fokus des Videos stehen insbesondere die verschiedenen Schiffsmodifizierungen. Individuelle optische Features wie die Galionsfigur und Segel, aber auch die für den Kampf so wichtigen Waffen und Rüstungen werden mit steigendendem Fortschritt erhältlich sein.

„Ein großer Pirat sollte nicht nur gut aussehen, um gefürchtet zu werden, sondern sollte auch sein Schiff taktisch so ausrüsten, dass er seine Gegner versenken kann. Die Spieler:innen müssen lernen, ihr Schiff zu beherrschen, um sich in gefährlichen Stürmen durchsetzen zu können und zu überleben. In den Meeren von Skull and Bones stehen sie stets am Abgrund alles zu verlieren.“ Pressemitteilung Ubisoft

„Skull and Bones“ erscheint am 8. November 2022 für Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC und Google Stadia, kann jedoch jetzt schon vorbestellt werden. Zudem soll es für mehrere Jahre kostenlose Inhalte (Events, Schiffe, Waffen) geben.