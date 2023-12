Skull and Bones: Neuer Releasetermin für 2024 angekündigt, erscheint es nun wirklich?

Die Gerüchte zu dem Piratentitel Skull and Bones, über die wir Ende November berichteten, haben sich nun bewahrheitet. Im Rahmen der Feierlichkeiten der Game Awards im Peacock Theatre in Los Angeles gab Ubisoft bekannt, dass das Open-World-Piraten-Action-RPG am 16. Februar 2024 erscheinen wird.

Damit hatte „Skull and Bones“ mittlerweile schon so viele unterschiedliche Releasetermine, dass wir mit dem Zählen kaum noch hinterherkommen. Ob dieses Datum dieses Mal wirklich in Stein gemeißelt ist, kann zumindest angezweifelt werden.

Wer über ein aktives Ubisoft+-Abonnement auf Xbox, Amazon Luna oder PC verfügt, soll aber bereits drei Tage früher, am 13. Februar, die Segel setzen. Wir sind gespannt, ob dies auch so eintreffen wird. Wir drücken aber die Daumen, denn schließlich bekommt man nicht jeden Tag ein waschechtes Piratenspiel serviert!

Den Skull and Bones-Trailer zu den Game Awards gibt es hier:

Skull and Bones: Neue Closed Beta angekündigt

Weiterhin kündigte der Entwickler und Publisher eine neue Closed Beta zu seinem Titel an, die vom 15. bis 18. Dezember stattfinden soll. Wer also über einen entsprechenden Key verfügt, kann sich in diesem Rahmen einen neuen Eindruck der Änderungen machen, die in den letzten Monaten von den Entwicklern Spiel implementiert wurden.

Die Premium-Edition bietet drei Tage vorzeitigen Zugang und „Die Ballade von Bloody Bones“-Kollektion, die eine Reihe von kosmetischen Gegenständen für den Kapitän und die Schiffe sowie zusätzliche digitale Inhalte enthält, darunter zwei zusätzliche Aufträge, ein digitales Artbook, einen Soundtrack sowie einen Kaperbrief-Token.

Alle, die Skull and Bones vorbestellen, erhalten das “Hoheit der offenen See“-Paket, welches das Kapitänsoutfit „Berüchtigte Kluft“ sowie das „Krönungsfeier-Feuerwerk” umfasst.

Skull and Bones wird am 16. Februar 2024 als Standard- und Premium-Edition für PlayStation 5, Xbox X|S, Amazon Luna und Windows PC über den Epic Games Store und den Ubisoft Store erhältlich sein.

