Skull and Bones: Gibt es bald die offizielle Enthüllung des Piraten-Epos?

Bereits 2017 auf der E3 angekündigt, verschob sich der Release von Skull and Bones auf unbestimmte Zeit und es wurde lange sehr ruhig um das Multiplayer-Piratenspiel – bis jetzt.

Erst vor wenigen Wochen veröffentlichte Publisher Ubisoft seinen aktuellen Geschäftsbericht, in dem mehrere Titel genannt werden, die noch vor April 2023 erscheinen sollen. So auch „Skull and Bones“. Zudem wurden vor einigen Wochen Gameplay-Szenen geleakt, die das Spiel im Alpha-Staus zeigen sollen.

Wird Skull and Bones also bald offiziell präsentiert?

Nun verdichten sich die Gerüchte, dass Anfang Juli die offizielle Enthüllung der aktuellen Version stattfinden soll, und zwar im Rahmen eines Livestreams am 4. Juli 2022.

Ubisoft hat die Behauptungen des bekannten Industrie-Insiders Tom Henderson bisher weder bestätigt noch dementiert, doch bisher lag Henderson selten falsch.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wie Henderson in seinem Bericht ebenfalls ausführt, gaben mehrere Quellen an, das Game sei „fast fertig“. Es fehle lediglich noch etwas an Tiefe und einige Probleme bei der Schiffsplünderung müssten noch behoben werden. Bei diesen Quellen handle es sich um Tester*innen, die „Skull and Bones“ in einem Tutorial bereits im April 2022 testen durften.

Skull and Bones: Neue Details zu Gameplay und Konsolen

Bekräftigt werden die Hinweise durch die Alterseinstufung der amerikanischen ESRB (Entertainment Software Rating Board), die im Prüfungsbericht obendrein taufrische Details zutage fördert. Hier ein Auszug:

„Spieler übernehmen die Rolle eines schiffbrüchigen Ausgestoßenen, der sich auf die Reise begibt, um ein Piratenkapitän zu werden. Während die Spieler Missionen übernehmen, können sie Siedlungen erkunden und sich an dramatischen Seeschlachten beteiligen. Aus der Ego-Perspektive befehlen Spieler ihre Crew, mit Kanonen auf Rivalen […] zu schießen, um Beute/Waren zu erhalten. Feindliche Schiffe können gerammt und geentert werden, was zu kurzen Zwischensequenzen führt, in denen sich Crewmitglieder gegenseitig erschießen oder aufschlitzen. Der Kampf wird durch Gewehrfeuer/Kanonenfeuer, Explosionen und Blutspritzer-Effekte hervorgehoben. In einigen Gebieten werden Leichen dargestellt, die an Stacheln aufgespießt oder an Schlingen aufgehängt werden.“

Aus dem Prüfungsbericht der ESRB geht auch hervor, für welche Plattformen der Assassin’s Creed 4: Black Flag-Ableger „Skull and Bones“ veröffentlicht wird: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und dem Googles Streaming-Service Stadia. Last-Gen Konsolen werden demnach wohl nicht mehr bedient.

Ob an all dem etwas dran ist? Abwarten. Fakt ist jedoch, dass das Piratenabenteuer in weniger als einem Jahr erscheinen soll. Demnach wäre es nicht verwunderlich, wenn langsam aber sicher immer mehr handfeste Details ans Licht kommen.

Skull and Bones: Release 2023 nach einem Jahrzehnt Entwicklung?

Bis zur angeblichen Enthüllung sind es nur noch wenige Tage. Sollte diese also wirklich stattfinden, wird sich Ubisoft sicher zeitnah zu Wort melden. Wir bleiben dran!