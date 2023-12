7 krasse Geheimnisse, die der GTA 6-Trailer enthüllt!

Es ist so weit: der offizielle Trailer von GTA 6 ist da und er hat so einiges über das Spiel verraten, das Rockstar Games gerade hinter verschlossenen Türen produziert.

Wir zeigen euch sieben unglaublich tolle Details, die der Trailer verrät, die jedoch nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Denn der Grand Theft Auto VI Trailer 1 versteckt so einige spannende Geheimnisse.

Schaut euch jetzt vorab noch mal den allerersten Trailer zum nächsten GTA an. Er hat es in sich!

7. Der GTA 6-Schauplatz

Zu den eher offensichtlicheren Details zählt die Tatsache, dass wir wieder nach Vice City zurückkehren. Dabei ist GTA 6 jedoch kein Remake von GTA: Vice City, es spielt lediglich weitestgehend in der gleichen Umgebung wie der PS2-Klassiker.

Rockstar schreibt selbst zum Schauplatz Folgendes:

„Grand Theft Auto VI führt in den Bundesstaat Leonida, Heimat der in Neonlicht getränkten Straßen von Vice City und darüber hinaus, in der bisher größten und fesselndsten Weiterentwicklung der Grand Theft Auto-Serie.“

Tatsächlich verschlägt uns GTA 6 also in den Bundesstaat Leonida, ein fiktives Florida, und es gibt einige bekannte Orte, die an die echte Welt angelehnt sind. Dazu zählen die Everglades. Das sind die Sumpfländer und Wälder, die sich vor Miami befinden. Und sie trumpfen mit einer beeindruckenden Artenvielfalt auf.

Der Rosalöffler ist ein Schreitvogel, den wir aus den echten Everglades kennen. © Rockstar Games

Teile davon sehen wir im Trailer, wie zum Beispiel die bis zu 4 Meter großen Alligatoren – und nein, es sind keine Krokodile. Der Mississippi-Alligator (kurz Gator) ist an seinem abgerundeten, breitem Maul zu erkennen (Krokodile haben spitze Mäuler).

Aber Vorsicht! Wenn wir im Spiel auf einen solchen Gator treffen, wird es mit Sicherheit recht gefährlich für unsere Protagonisten.

Guten Tag, werter Kunde.. ähhh Gator! © Rockstar Games

6. First-Shot enthüllt GTA 6-Gefängnis

Der allererste Shot zeigt ein wunderschönes Panoramabild, das unter anderem die Vice City-Skyline in einem atemberaubenden Antlitz präsentiert.

Hier sehen wir das Gefängnis von GTA 6. © Rockstar Games

Davon ab macht den es Anschein, als könnte man hier gar nicht allzu viel erkennen. Doch der Schein trügt. Wenn wir uns die Szene einmal näher ansehen, erkennen wir doch tatsächlich das hiesige Gefängnis von GTA 6 und es wird ganz offensichtlich sehr, sehr groß sein!

5. Diese Vehikel kennen wir aus GTA

Im allerersten Shot und in darauffolgenden Einstellungen sehen wir Autos, Flugzeuge und mehr Vehikel. Es gibt zudem einige Autos, die wir noch aus GTA 5 respektive dem GTA-Universum kennen. Und welche das sind, erfahrt ihr hier!

Gauntlet Hellfire Wastelander Bison Phantom

Wiederkehrende Fahrzeuge. © Rockstar Games

Aber nicht nur Autos oder größerer Brummer kehren zurück. Obendrein wird es bekannte Flugvehikel geben, die wir aus vorangegangen Teilen kennen. Dazu zählen folgende:

Maverick Dodo Buckingham SuperVolito Sea Sparrow

Wiederkehrende Flugzeuge. © Rockstar Games

© Rockstar Games

Später im Trailer gibt es dann noch einen Shot, der das Nachtleben von Vice City zeigt. Hier kommt es nochmals zu einigen spanenden Sichtungen, was die Autofans unter euch wirklich freuen dürfte, da die Autos echt next Level sind. Wir sehen folgende Karren:

Fister Comet S2 Cheetah Classic Carbonizzare Coquette D10 Lampadati

© Rockstar Games

Und apropos wiederkehrende Autos: Es kommt echt so einiges zurück. Im allerersten Shot sehen wir sogar einen Pick-up-Truck, der ein Boot zieht. Und Vehikel wie Yachten und Jetskis werden auch wieder mit von der Partie sein. Doch weiter geht es mit den Autos:

Schyster PMP 600 Voodoo Custom Faction Custom Donk Cullinan

© Rockstar Games

Habt ihr noch mehr bekannte Vehikel ausfindig machen können? Teilt es uns in den Kommentaren mit!

4. Ist der Prolog ein Gefängnisausbruch?

Recht früh im Trailer sehen wir Protagonistin Lucia und ihr gegenwärtiger Aufenthaltsort lässt vermuten, dass wir es zuerst mit einem Gefängnisausbruch zu tun bekommen. Sie befindet sich in dieser Szene definitiv im hiesigen Gefängnis.

Auch ihre Kleidung beweist, dass sie eine Gefängnisinsassin ist. Sie spricht in der Szene Stephanie, sie ist eine Beraterin, die fürs Gefängnis arbeitet. Sie fragt Lucia:

„Weißt du, warum du hier bist?“

Und auch wenn sich Lucia nicht wirklich einsichtig zeigt, beweist das jedoch ihren derzeitigen Verbleib.

© Rockstar Games

Es könnte sein, dass der „Prison Break“ so etwas wie das Tutorial oder den Prolog an sich darstellt. Das muss natürlich nicht sein, aber es durchaus denkbar, da Rockstar hier mit absoluter Sicherheit mit einem echten Banger starten will. Was meint ihr?

3. Bestätigte Orte: Flughafen und mehr!

Davon ab gibt es noch einen sehr spannenden Shot, der eingie Locations in und um Vice City verrät. Das wichtigste Detail, das wir hier nicht übersehen dürfen, ist der Hinweis auf den VCI Airport, also den Flughafen von Vice City.

© Rockstar Games

Außerdem werden Orte wie Stockyard Downtown (oder Stockyard und Downtown) bestätigt. Das sind kleine Detail, aber wie groß zum Beispiel der Flughafen von Vice City am Ende wird, bleibt echt spannend.

Dieser und ein weiterer Shot bestätigen zudem die Orte: Vice Beaches, den Port (Hafen), VC / Keys und Kelly County.

© Rockstar Games

2. Sich bewegende Frachtschiffe

Aus dem nachfolgenden Bild geht noch ein kleines Detail hervor, das auf den ersten Blick schnell übersehen werden kann. Zuvor gab es lediglich stationäre Frachtschiffe, doch mit dem Launch von GTA 6 wird es wohl erstmals auch sich bewegende Frachtschiffe geben.

© Rockstar Games

Das lässt darauf schließen, dass wir diese Schiffe höchstwahrscheinlich dann auch selbst steuern können. Es kommen also ganz neue Vehikeltypen ins Spiel.

Und falls ihr schon immer mal mit einem Frachtschiff durch die GTA-Lande sausen wolltet, ist das wohl in GTA 6 möglich. Aber welche Vehikel würdet ihr euch noch wünschen?

1. GTA 6 mit Egoperspektive?

In einer Szene sehen wir einen Polizeieinsatz und dieser läuft in der First-Person-Sicht ab. Könnte es also sein, dass wir GTA 6 auch in der Egoperspektive spielen können?

Noch gibt es nicht viele Hinweise darauf. Doch in dem nachfolgenden Polizeifootage sehen wir ganz deutlich die Egoperspektive.

© Rockstar Games

Es könnte natürlich auch sein, dass dies lediglich für den Trailer so inszeniert wurde, um die Heftigkeit eines solchen Einsatzes zu untermauern. Demnach würde die Egosicht erst einmal keine große Rolle in GTA 6 spielen. Aber es ist und bleibt ein spannender Gedanke. Ist da etwas dran?

Denn wir erinnern uns: In GTA 5 wurde die Egoperspektive erst lange Zeit nach dem Release des eigentlichen Spiels als zusätzliches Feature hinzugefügt. Wird es hier bei GTA 6 wieder so ablaufen oder ist diese Spielperspektive sogar ein Teil der Story?