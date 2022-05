Ubisofts Entwicklungs-Alptraum Skull and Bones könnte sich langsam dem Ende neigen. Das Piratenspiel ist schon seit fast einem Jahrzehnt in Entwicklung und verschlingt dabei ungeheure Summen. Umso freudiger sind die Erwartungen seit dem letzten Update zur Entwicklung im Februar dieses Jahres.

Vor wenigen Tagen ist ein weiteres Lebenszeichen von „Skull and Bones“ auf Reddit aufgetaucht: Ein kurzer, kommentierter Clip vom Alpha-Status des Spiels.

Trailer zeigte Alpha-Gameplay und neue Features

Reddit ist für seine Game-Leaks bekannt und auch in diesem Fall gab es wieder etwas Interessantes zu sehen: Sechs Minuten kommentiertes Gameplay des von Ubisoft so groß angekündigten Piratenspiels „Skull and Bones“.

Leider scheint der Beitrag kurz darauf, am 29. April, mitsamt des Accounts gelöscht worden zu sein. Kotaku konnte aber noch einen Blick auf das Material erhaschen:

Im geleakten Gameplay sei zu sehen gewesen, wie der Spieler Aufträge für NPCs erfüllt, um im Rang aufzusteigen und neue Schiffdesigns und Upgrades freizuschalten.

© Ubisoft

Anders als bei dem offiziellen Gameplay-Trailer von 2018 gehe es hier weniger um PvP als um Ressourcenmanagement: Crafting sei ein Hauptbestandteil des Spiels und so müssen Materialien wie Holz, Erz und Tierhäute geerntet und verarbeitet oder veredelt werden.

Das Schiff müsse außerdem mit Rationen, Wasser, Reperatursets und Munition ausgestattet werden, bevor man in See stechen könne. Würde das Schiff zerstört, dann spawnt der Spieler an anderer Stelle, während gegnerische Parteien die Möglichkeit haben das Wrack zu bergen – das bedeute aber auch einen Abstieg im Rang.

Der Kommentator habe erklärt, dass „Skull and Bones“ solo gespielt werden könne, allerdings betonte Ubisoft im Vorfeld immer den Fokus auf Multiplayer, weshalb es wohl auch entsprechende Shops im Spiel geben werde.

Kotaku berichtet, dass das Spiel trotz aller Widrigkeiten vielleicht sogar schon im Herbst dieses Jahres veröffentlicht werden könnte.

Wie hat Ubisoft auf den Leak reagiert

Ubisoft habe die undichte Stelle bestätigt: Bei dem Gameplay handle es sich um sehr frühes technisches Testmaterial, welches nicht die Qualität und Funktionen des Endproduktes widerspiegle.

Gleichzeitig ging ein Tweet auf dem offiziellen Account von „Skull and Bones“ online, welcher die Weiterentwicklung an dem lang erwarteten Piratenabenteuer bestätigt.

Keep your eyes on the horizon… 🏝️ pic.twitter.com/BWaH9QfYUb — Skull & Bones (@skullnbonesgame) April 29, 2022

Angepriesen wurde „Skull and Bones“ ursprünglich als Live-Service-Spiel und soll nach der Veröffentlichung weiter wachsen. Laut Kotakus Quellen, bei denen es sich um ehemalige Entwickler handle, könnte das aber zu viel erwartet sein.

Unter dem gelöschten Post auf Reddit sammeln sich jedenfalls Kommentare, in denen sich eher ein weiteres Assassins’s Creed Black Flag gewünscht wird, als dass Ubisoft weiterhin ein eigenständiges Spiel aus dem für „Black Flag“ geplanten DLC zu entwickelt.

Skull and Bones: Release 2023 nach einem Jahrzehnt Entwicklung?

Sollte „Skull and Bones“ bald einen offiziellen Releasetermin erhalten erfahrt ihr es natürlich bei PlayCentral!