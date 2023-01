Bekennender Film- und Serien-Junkie. Gedanklich gerne in diversen Fantasiewelten unterweges. Süchtig nach allem, was magisch scheint. Begeisterte Gaming-Zuschauerin, inklusive klugen Sprüchen. Allen voran: Vollblut-Schreiberling und Hundemama.

Wie Scot Amos (Head of Studio bei Crystal Dynamics) im Dezember 2022, in dem von Amazon Games veröffentlichten Blogbeitrag kommentierte, soll es sich bei dem Projekt um die „Entwicklung des bisher größten und besten Tomb Raider-Spiels“ handeln.

Vor einigen Monaten wurde bekannt, dass die Embracer Group die Rechte an dem Franchise übernommen hat. Somit ist Square Enix nicht länger für die Abenteuer von Lara Croft verantwortlich. Außerdem soll der neueste „Tomb Raider“-Teil in der Unreal Engine 5 entwickelt werden.

Wie seit geraumer Zeit bekannt ist, arbeiten die Entwickler von Crystal Dynamics an einem neuen Teil der Tomb Raider-Reihe . Laut eines Insiders soll die Produktion mittlerweile in vollem Gange sein und der Titel noch in diesem Jahr enthüllt werden.

Tomb Raider: Vollproduktion des neuen Teils gestartet – Enthüllung noch 2023?

