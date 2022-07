Skull and Bones: Release & Preorder-Boni geleakt

Erst vor wenigen Tagen wurden Gerüchte laut, dass Skull and Bones schon in der kommenden Woche offiziell enthüllt werden soll. Nun sickerten vermeintlich neue Details sowie ein Releasedatum durch.

Zur Behauptung, das Piraten-Abenteuer werde am 4. Juli 2022 offiziell präsentiert, äußerte sich Publisher Ubisoft bislang noch nicht. Demnach ist noch immer unklar, ob dieses Event tatsächlich stattfindet.

Dass eine baldige Fertigstellung von „Skull and Bones“ jedoch nicht gänzlich aus der Luft gegriffen ist, bekräftigt unter anderem die Alterseinstufung der amerikanischen ESRB.

Erscheint Skull and Bones noch in diesem Jahr?

Vor wenigen Wochen veröffentlichte Ubisoft seinen aktuellen Geschäftsbericht, in dem mehrere Titel genannt werden, die noch vor April 2023 erscheinen sollen – so auch „Skull and Bones“.

Ubisoft bestätigt Release von Avatar, Skull & Bones und Mario + Rabbids

Nachdem der Assassin’s Creed 4 Black Flag-Ableger bereits 2017 auf der E3 angekündigt wurde, verschob sich der Release immer wieder auf unbestimmte Zeit. Auf Twitter wurde nun der 8. November 2022 als Releasedatum geleakt.

Mögliche Preorder-Boni und DLCs von Skull and Bones

Doch damit nicht genug. Microsoft-Insider Aggiornamenti Lumia twitterte, dass die Liste der Extras für den Xbox Store bereites fertig sei. Diese könnten besonders für Vorbesteller*innen interessant sein.

Zu den Skull and Bones-Preorder-Extras gehören demnach beispielsweise die Bloody Bones‘ Legacy Mission, The Ashen Corsair Mission, der Smuggler Pass Token, ein digitaler Soundtrack plus Artbook, sowie ein Premium Bonus Pack.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Ursprünglich als Multiplayer geplant, soll „Skull & Bones“ nun doch ein reines Singleplayer-Abenteuer mit einer Open World sein. Zudem soll das Game langfristig mit Seasons und neuen Inhalten versorgt werden.

Einen weiteren kleinen Wermutstropfen gibt es noch: Wie aus dem Bericht der ESRB hervorgeht, werden anscheinend lediglich Next Gen-Konsolen, PC und Stadia bedient. Die Entwicklung für Xbox One und PlayStation 4 wurde folglich auf Eis gelegt.

Bisher sind das jedoch alles nur Gerüchte. Ob diese auch den Tatsachen entsprichen, erfahren wir wohl frühestens am 4. Juli genauer – sofern die Behauptung des Tech-Insiders Tom Henderson stimmt.