Layers of Fears – Gamescom-Trailer zeigt neue Story und Spielfigur

Was ist Layers of Fears? Ist es jetzt ein Layers of Fear 3 oder was soll das „neue Spiel“ von Bloober Team darstellen?

„Layers of Fears“, nicht zu verwechseln mit Layers of Fear (ohne s), ist kein Sequel zum zweiten Teil. Es ist ein umfangreiches Remake-Konstrukt, bestehend aus den Materialien, die bereits existieren.

Und ja, der Name ist mehr als verwirrend. Wie kam Bloober Team nur auf die geistreiche Idee, es „Layers of FearS“ zu nennen? Aber am Ende spielt das natürlich keine Rolle, denn die Überarbeitung hat es scheinbar in sich.

Die gamescom 2022 bietet einen ersten Einblick in das Gameplay des Horrorspiels. Schaut euch hier den Gamescom-Trailer des Horrorspiels an.

Was ist neu in Layers of Fears?

Was ist Layers of Fears? „Layers of Fears“ ist eine Zusammenstellung von Layers of Fear und Layers of Fear 2, die obendrein um „neue Inhalte“ erweitert wird. Es ist also eine Neuinszenierung der vorhandenen Horrormedien.

„Layers of Fears“ ist ein Remake-Paket, das die Spiele mächtig aufwerten und erweitern soll. Deshalb wird ein wenig neue Story und Gameplay hinzugefügt, während die ersten Spiele samt DLC zusammengeworfen werden.

Was ist neu? Neu ist das Story-Kapitel, das exklusiv für „Layers of Fears“ geschrieben wurde. Es dreht sich um die Frau des Malers, unserer neuen, spielbaren Hauptfigur!

Den Grundbaustein für die Überarbeitung bildet dabei die Unreal Engine 5 – und allein deshalb sieht es schon um ein Vielfaches besser aus als die Originale. Es unterstützt Raytracing, HDR-Effekte, eine 4K-Auflösung und arbeitet mit dem Lumen-Belichtungssystem von Epic Games.

Neu ist jetzt das Gameplay zur Psycho-Horror-Chronik, das die Frau des Malers zeigt. Außerdem sehen wir die neuen Umgebungen und verstörenden Elemente, die die Reihe so auszeichnen, mit der besten Grafik. Ein echtes Sahnestück für Horrorfans? Was meint ihr?

„Layers of Fears“ hat noch keinen Releasetermin. Das Spiel erscheint jedoch im Frühjahr 2023 für den PC, die PS5 und Xbox Series X|S.