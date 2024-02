Death Stranding 2: Neuer Trailer verrät offiziellen Namen und Zeitraum für Release

Kojima Productions hat im Rahmen von Sonys State of Play einen neuen Trailer zu Death Stranding 2 gezeigt. Mit einer Länge von fast zehn Minuten bekommt ihr zahlreiche Eindrücke von dem Titel präsentiert, die nicht minder verrückt erscheinen als es in dem Vorgänger der Fall ist.

Neben den Impressionen verrät uns der Trailer zudem den offiziellen Titel des kommenden Nachfolgers: Death Stranding 2: On The Beach.

Worum geht es in Death Stranding 2?

Protagonist Sam Porter arbeitet in dem neuen Ableger für die zivile Organisation namens Drawbridge. Dieses Mal versetzt ihn die Handlung allerdings nicht in die USA, sondern in deren Nachbarland Mexiko. Auch hier muss Sam Porter Bridges wieder Städte miteinander vernetzten und die Menschen zusammenbringen.

In dem Trailer sehen wir nicht nur einen mysteriösen Gegenspieler, sondern dürfen uns zudem über ein Wiedersehen mit BB und Fragile freuen.

Einen kurzen Blick spendiert uns Hideo Kojima in dem Video auch auf Elle Fannings Charakter. Details dazu sind bislang aber noch nicht bekannt.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wann erscheint Death Stranding 2?

Neben dem Trailer und dem offiziellen Namens des Spiels haben wir außerdem den Zeitraum erfahren, in dem „Death Stranding 2: On the Beach“ erscheinen soll.

Anders als es von vielen vermutetet wurde, wird der Titel nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst 2025 für die PlayStation 5 veröffentlicht.

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.

* Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!