Layers of Fear 3: Die Horror-Hitreihe bekommt im nächsten Jahr ein Sequel

Horror-Fans müssen sich kaum beschweren, wenn es um kleinere Spiele aus dem Genre geht. Während große Reihen abseits von Resident Evil brach liegen, gibt es im Indie-Bereich einige Horror-Perlen.

Zu den wichtigsten Spielen der letzten Jahre zählen für viele die Titel aus dem Hause Bloober Team, die sich mit The Medium, Blair Witch und Layers of Fear einen Namen machen konnten. Jetzt scheint letzteres in eine dritte Runde zu gehen, wie das Studio vermuten lässt.

Layers of Fear 3 technisch beeindruckend dank Unreal Engine 5

Auf YouTube veröffentlichte Bloober Team den ersten Teaser zum nächsten „Layers of Fear“-Spiel. Einen genauen Namen hat es noch nicht, aber es wird sehr wahrscheinlich ein Sequel sein und somit am Ende Layers of Fear 3 werden. Einen ersten Einblick in das psychologische Horror-Spiel gibt der folgende Trailer:

Wann soll das Spiel erscheinen? Dem ersten Teaser nach zu urteilen, will Bloober Team das nächste Layers of Fear bereits 2022 veröffentlichen. Genaue Plattformen gibt es noch nicht, aber das Spiel wird voraussichtlich neben dem PC auch auf Konsolen verfügbar sein.

Technisch beeindruckend dank Unreal Engine 5: Als eins der ersten Spiele wird Layers of Fear die neueste Version der Unreal Engine unterstützen. Das sorgt im Teaser schon für einen sehr imposanten Look. Wenn sich das auf das fertige Spiel übertragen lässt, dann zeigt Bloober Team in welche Richtung ihre Spiele dank neuester Engines gehen werden.

Der Tisch im Teaser zeigt schon einige coole Details, wie die Lichtstimmung.©Bloober Team

„Layers of Fear 3“ wäre somit der nächste Teil der Reihe. In dieser geht es um einen Künstler, der es nach einem dramatischen Ereignis nicht schafft, sein letztes Meisterwerk zu beenden. Während er das Bild weiter malt taucht er immer tiefer in seinen eigenen Fantasien ab und verliert sich in seinen Wahnvorstellungen.

Das polnische Studio setzt viel daran, ihre Horror-Spiele möglichst immersiv zu machen. Das war die treibende Kraft hinter der Einbindung des DualSense-Controllers in der jüngst veröffentlichten PS5-Version von „The Medium“. Ob das gelungen ist, lest ihr im PlayCentral-Test:

