Mit Star Wars: The Bad Batch läutet eine von vielen Fans der Sternen-Saga heiß erwartete Fortsetzung das neue Jahr ein. Die neuen Abenteuer der 2. Staffel der Animationsserie könnt ihr wie gewohnt exklusiv bei Disney+ anschauen. Nachfolgend fassen wir die wichtigsten Informationen für euch zusammen.

Wann startet The Bad Batch Staffel 2 bei Disney+?

Mehr als anderthalb Jahre nach der Premiere der 1. Season könnt ihr ab dem 4. Januar 2023 die ersten beiden Episoden der 2. Staffel von „Star Wars: The Bad Batch“ anschauen. Die neuen Folgen sind einmal mehr als Stream exklusiv bei Disney+ verfügbar. Insgesamt umfasst die Season 16 Episoden.

Die neuen Folgen werden in einem wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt, wobei es, abgesehen vom Staffelauftakt, noch zwei weitere Ausnahmen gibt. Auch am 8. Februar 2023 und am 29. März 2023 dürft ihr euch auf gleich zwei Episoden freuen, die am jeweiligen Tag zeitgleich veröffentlicht werden.

Hier findet ihr alle 16 Folgen mit den englischen Originaltiteln in der Übersicht:

04. Januar: Episode 201 – Spoils of War

04. Januar: Episode 202 – Ruins of War

11. Januar: Episode 203 – The Solitary Clone

18. Januar: Episode 204 – Faster

25. Januar: Episode 205 – Entombed

01. Februar: Episode 206 – Tribe

08. Februar: Episode 207 – The Clone Conspiracy

08. Februar: Episode 208 – Truth and Consequences

15. Februar: Episode 209 – The Crossing

22. Februar: Episode 210 – Retrieval

01. März: Episode 211 – Metamorphosis

08. März: Episode 212 – The Outpost

15. März: Episode 213 – Pabu

22. März: Episode 214 – Tipping Point

29. März: Episode 215 – The Summit

29. März: Episode 216 – Plan 99

Worum geht es in der 2. Staffel von Star Wars: The Bad Batch?

Das Galaktische Imperium hat mittlerweile seine Machtposition in der Galaxis gefestigt und versucht, seinen Einflussbereich weiter auszudehnen. Klontrupp 99 beziehungsweise die Schadencharge will sich von möglichem Ärger indes bestmöglich fernhalten. Nicht nur, weil das Imperium die Gruppe für tot hält, sondern vor allem, da sie ihrem Schützling Omega ein besseres Leben ermöglichen wollen.

Ob dieser Plan letztendlich aufgehen wird, steht natürlich auf einem anderen Blatt, schließlich werden Hunter & Co. von Ärger geradezu magisch angezogen. Darüber hinaus dürfen sich „Star Wars“-Fans auf ein Wiedersehen mit einigen alten Bekannten einstellen, beispielsweise Captain Rex. Unseren Hauptcharakteren dürfte somit sicherlich auch in Staffel 2 nicht langweilig werden.

Omega begibt sich auch in Staffel 2 von „The Bad Batch“ wieder in Gefahr © Lucasfilm/Disney

Die Macher*innen und die Besetzung der 2. Season von The Bad Batch

„The Bad Batch“-Schöpfer Dave Filoni („Star Wars Rebels“) ist erneut als Executive Producer an Bord. Ihm zur Seite stehen Jennifer Corbett, Athena Yvette Portillo und Brad Rau. Die Rolle des Produzenten bekleidet Josh Rimes („Star Wars: Visionen). An den 16 Episoden arbeiten verschiedene Autor*innen und Regisseur*innen. Produziert wird die Serie von Lucasfilm Animation.

In der englischen Originalsynchronisation leiht Dee Bradley Baker allen Mitgliedern der Schadencharge sowie sämtlichen weiteren Klonsoldaten in „Star Wars: The Bad Batch“ seine Stimme. Michelle Ang ist als erneut als Sprecherin der jungen Omega zu hören.

Bösewicht Imperator Palpatine soll diesmal eine größere Rolle spielen © Lucasfilm/Disney

Zu den weiteren Synchronschauspieler*innen gehört unter anderem Ian McDiarmid als Imperator Palpatine, der diesmal eine größere Rolle spielen soll.

In der deutschen Fassung der 2. Staffel von „The Bad Batch“ leiht Martin Keßler den Klonkriegern seine markante Stimme. Lina Rabea Mohr spricht Omega und Friedhelm Ptok den Imperator.

