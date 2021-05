Pünktlich zum offiziellen Star Wars Day 2021 veröffentlicht Lucasfilm ein 70-minütiges Special zur neuen Animationsserie Star Wars: The Bad Batch. Darin rücken die aus der 7. „The Clone Wars“-Staffel bekannten Mitglieder der Kloneinheit 99, der Schaden-Charge, in den Mittelpunkt. Wir stellen euch vorab nochmal diese fünf besonderen Klonsoldaten etwas genauer vor.

Star Wars: The Bad Batch-Mitglied Nr. 1: Hunter

Widmen wir uns zunächst Hunter: Er ist der Anführer der Einheit, hat einen sehr starken Charakter und behält auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf. Seine Sinne sind überdurchschnittlich geschärft – Hunter kann sogar elektromagnetische Frequenzen wahrnehmen – was ihm einen deutlichen Vorteil gegenüber seinen Brüdern gibt, wenn es darum geht, Ziele aufzuspüren.

Hunter meldet sich zum Dienst / © Lucasfilm/Disney

Star Wars: The Bad Batch-Mitglied Nr. 2: Tech

Tech ist, wie sein Name bereits verrät, das Computergenie des Bad Batch. Seine Mutationen sorgen dafür, dass er ein ausgeprägtes Talent für Technologie und Wissenschaft (vor allem Linguistik) hat. Mit seinen herausragenden Fertigkeiten in diesem Bereich ist Tech in seinem Team eine enorme Unterstützung, sei es beim Knacken von verriegelten Türen oder dem Durchsuchen von wichtigen Daten.

Tech meldet sich zum Dienst / © Lucasfilm/Disney

Star Wars: The Bad Batch-Mitglied Nr. 3: Crosshair

Anders als sein Bruder Tech ist Crosshair nicht sonderlich gesprächig. Dafür geht für ihn die Sicherheit seines Teams, seiner Familie, über alles andere, weshalb er sich dafür selbst mit Autoritätspersonen anlegt, wenn es sein muss. Crosshair ist ein herausragender Scharfschütze, der Ziele selbst auf eine Entfernung von zehn Kilometern noch perfekt ausschalten kann.

Crosshair meldet sich zum Dienst / © Lucasfilm/Disney

Star Wars: The Bad Batch-Mitglied Nr. 4: Wrecker

Wrecker ist der Mann fürs Grobe und quasi eine wandelnde Abrissbirne. Er hat einen deutlich massigeren und muskulöseren Körperbau als seine Brüder und genießt es, wenn er Dinge zerstören kann. Im Gegensatz zu seinen Brüdern ist Wrecker stürmisch, aufbrausend und nahezu furchtlos – zumindest solange, bis sie eine Mission in luftiger Höhe erledigen müssen.

Wrecker meldet sich zum Dienst / © Lucasfilm/Disney

Star Wars: The Bad Batch-Mitglied Nr. 5: Echo

Echo ist das letzte Mitglied der Einheit und wurde von dieser erst nach deren letzter Mission aufgenommen. Echo war einst ein ARC-Soldat und befand sich lange in der Gefangenschaft der Separatisten, die von ihm sensible Informationen erlangen wollten. Da er zu einem Cyborg modifiziert wurde, ist er besonders im Verbund mit seinem Bruder Tech äußerst effektiv, weil sie jedes System lahmlegen können.

Echo meldet sich zum Dienst / © Lucasfilm/Disney

In „Star Wars: The Bad Batch“ muss die Schaden-Charge zu einer neuen Mission aufbrechen, nun jedoch nicht mehr im Namen der Republik, sondern des Galaktischen Imperiums. Dabei müssen sich Hunter, Crosshair, Echo, Tech und Wrecker die Frage stellen, ob sie überhaupt noch einen Platz in diesem neuen System haben oder ob sie womöglich den Rücken in die Galaxis hinausziehen sollten.

Falls ihr vorab noch eine kleine Auffrischung benötigt, könnt ihr euch als Einstimmung diese „The Clone Wars“-Episoden noch einmal ansehen. Ansonsten startet „Star Wars: The Bad Batch“ heute mit einem 70 Minuten langen Special, ehe ab dem 7. Mai 2021 immer freitags eine neue Episode exklusiv bei Disney+ erscheint.