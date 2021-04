Bald ist es wieder so weit: Am 4. Mai findet der Star Wars Day 2021 statt, bei dem alljährlich die Fans zahlreiche Neuigkeiten rund um das beliebte Sternenkrieg-Franchise erwarten dürfen – inklusive einiger Extras auch im Bereich Merchandise mit unzähligen Neuheiten und vieles mehr. Hinzu kommt in diesem Jahr das 50. Jubiläum von Lucasfilm. Wir zeigen euch, was es mit dem Star Wars Day auf sich hat und was wir bislang alles erwarten dürfen.

Woher kommt der Star Wars Day?

Der Star Wars Day wird schon seit vielen Jahren am 4. Mai weltweit gefeiert und geht auf die Aussage „May the force be with you“ zurück, die anders geschrieben „May, the fourth“ lautet – angelehnt an den legendären Ausspruch „Möge die Macht mit dir sein“ aus dem ersten Film „Star Wars: Eine neue Hoffnung“ von „Star Wars“-Schöpfer George Lucas mit Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Han Solo und Darth Vader.

Seit dem Kauf von Lucasfilm und sämtlichen Rechten an „Star Wars“ durch den Disney-Konzern im Jahr 2012 wird der Star Wars Day jedes Jahr weltweit groß gefeiert. Das Studio nutzt den Feiertag #MayThe4thBeWithYou für Fans mit vielen neuen und spannenden Ankündigungen rund um das Franchise mit Filmen, Serien und Videospielen. Vor allem aber macht sich der Merchandise-Bereich den Star Wars Day zu nutze, um viele Neuheiten rund um das Franchise vorzustellen, die ab diesem Stichtag erhältlich sind.

Star Wars Day 2021: Was dürfen wir erwarten?

Der Star Wars Day 2021 fällt diesmal noch größer als sonst aus: Das von George Lucas gegründete Studio feiert 50 Jahre Lucasfilm. So gibt es in diesem Jahr einiges zu entdecken:

LEGO kündigt ein mehrtägiges Event mit vielen spannenden neuen Artikel an: Fans dürfen sich etwa auf einen neuen LEGO-R2D2 (Bauset 75308) freuen

mit vielen spannenden neuen Artikel an: Fans dürfen sich etwa auf einen (Bauset 75308) freuen Hasbro stellt einen neuen originalgetreuen „Star Wars“-Helm der allseits beliebten „The Black Series“ vor: Der legendäre Helm von Rebellen-Pilot Wedge Antilles aus „Das Imperium schlägt zurück“ – ein besonderes Augenmerk für Anhänger von Cosplays .

aus „Das Imperium schlägt zurück“ – ein besonderes Augenmerk für Anhänger von . Hasbro bestätigt zudem eine Neuauflage einiger Actionfiguren der populären „The Black Series“, wie etwa die Darth Vader mit seinem roten Lichtschwert. Neu sind die Actionfiguren aus dem Serienhit „The Mandalorian“ wie Din Djarin in voller Beskar-Rüstung inklusive eines Jetpacks, das Cycler-Gewehr und einen 1B94-Blaster – oder einen Incinerator-Trooper mit Flammenwerfer und Cad Bane mit LL-30 Blasterpistolen aus „Star Wars: The Clone Wars“.

der populären „The Black Series“, wie etwa die mit seinem roten Lichtschwert. Neu sind die Actionfiguren aus dem Serienhit „The Mandalorian“ wie in voller inklusive eines Jetpacks, das Cycler-Gewehr und einen 1B94-Blaster – oder einen mit Flammenwerfer und mit LL-30 Blasterpistolen aus „Star Wars: The Clone Wars“. Spielfans erhalten endlich die Gelegenheit, LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga für Nintendo Switch, PS4, Xbox One und die PS5 vorzubestellen. Ein Release-Termin für 2021 wird noch bekannt gegeben.

Haltet die Augen auf für weitere Ankündigungen und Neuheiten, die in den nächsten Tagen und Wochen bis zum Star Wars Day 2021 und darüber hinaus erwartet werden. Dazu zählen die vielen „Star Wars“-Produktionen – von Filmen, Serien bis hin zu Comics und Games – die sich derzeit in Arbeit befinden.

Ende des Jahres etwa kündigt sich die 3. Staffel The Mandalorian oder die neue Serie The Book of Boba Fett auf Disney Plus an. Die Hoffnung ist groß, dass wir am Star Wars Day erste Bilder, Infos und vielleicht sogar einen Trailer zu sehen bekommen. Zudem geht am 4. Mai die Animationsserie Star Wars: The Bad Batch auf Disney Plus an den Start.