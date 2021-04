Star Wars: Lebensechten Wedge Antilles-Helm angekündigt, hier vorbestellen!

Disney und Hasbro haben einen neuen Star Wars-Helm der allseits beliebten The Black Series angekündigt, die durch ihre Echtheit und Authentizität glänzt. Die Sammlerreihe wird um das berühmte Fliegerass der Rebellenallianz erweitert, Wedge Antilles.

Nachdem es mit Poe Dameron und Luke Skywalker bereits zwei Helme in dieser Richtung gibt, lehnt sich der Helm von Wedge visuell im Grunde an den von Luke an. Es ist der Helm, den Wedge in „Star Wars Episode V: Das Imperium schlägt zurück“ trägt. Er kommt im notorischen Grün daher.

Für wen ist der Helm geeignet? Das gute Teil ist das ideale Sammlerstück, es eignet sich aber auch für Cosplays. Falls ihr jemals an einem Wedge-Cosplay arbeiten solltet, ist der lebensechte Helm mit authentischen Details alles, was ihr euch je gewünscht habt. Und er erleichtert euch diese schwierigen Details.

Die Features des elektronischen Helms umfassen 3 interne Lautsprecher, die mit den LED-Lichtern im Helm synchron laufen. So könnt ihr es live miterleben, wie es für Wedge wohl gewesen sein muss, mit einem X-Wing oder Snowspeeder in die Schlacht zu ziehen! Und die Kommunikation von R2-A3 ist ebenfalls ein Teil des Synchronpakets.

© Disney/Hasbro



Wie hoch ist der Preis? Der neue Helm kann ab sofort bei einigen Onlineshops für rund 120 Euro vorbestellt werden. Bei AF24 kostet er 117,90 Euro und bei Zavvi 122,99 Euro. Ausgeliefert wird das Sammlerstück erstmals ab dem 30. Mai 2021. Die Auslieferung schwankt jedoch wie immer stark von Shop zu Shop.

Wissenswert: Die Lichtstimmung der LEDs ist mit dem Sound so abgestimmt, dass ihr zwischen der Schlacht von Hoth und der Schlacht von Yavin wählen könnt. So könnt ihr nicht nur in die Rolle von Wedge Antilles schlüpfen, sondern auch die zwei ikonischen Momente der „Star Wars“-Saga nacherleben!

