Die 7 besten Star Wars-Helme der täuschend echten The Black Series

Spätestens seit The Mandalorian erlebt das „Star Wars“-Franchise einen regen Boom in der Beliebtheit und das spiegelt sich auch in den Verkäufen der Merchandise-Produkte wider.

Actionfiguren, LEGO Star Wars oder die beliebten Lichtschwerter mit Soundeffekten sind teilweise schon im Vorverkauf komplett (vor-)ausverkauft. Nachschub trudelt auch nach Release von Zeit zu Zeit immer mal wieder ein, doch man muss immer ein wachsames Auge haben und nach den günstigsten Produkten Ausschau halten.

Besonders beliebt und rar gesät sind schließlich die Produkte, die in eine äußerst authentische Richtung gehen – sprich Merch, der überaus echt aussieht. Deshalb ist die Reihe „The Black Series“ wohl auch so faszinierend, denn die Actionfiguren, Lichtschwerter oder beispielsweise Helme sehen täuschend echt aus. Das macht sie sehr besonders!

Wir haben euch die besten Helme der Black Series an dieser Stelle herausgesucht, damit ihr nicht lange suchen müsst und den bestmöglichen Überblick erhaltet, welche es hier überhaupt gibt.

Star Wars: Die besten Helme aus „The Black Series“

Der Dauerbrenner schlechthin ist der Helm von Boba Fett. Diesen gibt es mittlerweile in drei verschiedenen Ausführungen und macht sich wunderbar als Cosplay-Accessoire oder als Ausstellungsstück bei euch im Wohnzimmer.

Boba Fett-Helm aus Episode V

Der Klassiker lehnt sich an „Star Wars Episode V: Das Imperium schlägt zurück!“ an und erschien im erst letztes Jahr im April 2020. Der Preis belief sich zum Start auf 142,90€ und kostet aktuell überall 139,90€. Ihr findet ihn derzeit bei diesen Händlern:

Er ziert rege Gebrauchsspuren und wirkt deshalb so überaus authentisch. In einem Maßstab von 1:1 (wie alle Helme von TBS) ist er mit einem verstellbaren, beleuchteten Entfernungsmesser ausgestattet.

© Disney/Hasbro

Der weiße Boba Fett-Helm (Prototyp Armor)

Einige von euch kennen womöglich den Behind-the-Scenes-Clip, der Boba Fett in seiner Prototyp-Rüstung zeigt? Hier sehen wir, wie das Outfit des Kopfgeldjägers hätte aussehen können in der ersten Trilogie.

Die Rüstung erinnert ein wenig mehr an einen klassischen Stormtrooper. Doch schließlich entschieden sich die Verantwortlichen, Bobas Rüstung einen Anstrich zu verpassen. Hier seht ihr die Rüstung einmal in Aktion, falls ihr den Clip noch nie gesehen habt:

Der Preis belief sich zum Start auf eine UVP von 139,90€ und tatsächlich variiert der aktuelle Preis ein wenig. Bei Amazon erhaltet ihr ihn für 124,99€ und bei AF24.de für 129,90€:

Der Helm lehnt sich im Grunde an dem vorangegangen an. Die Farbe wurde lediglich verändert. Auch dieser Helm kommt mit Polstern im Innenbereich daher, damit er angenehmer zu tragen ist.

© Disney/Hasbro

Boba Fett-Helm aus The Mandalorian

Abschließend gibt es hier noch einen besonderen Helm von Boba Fett. Und zwar den aus „The Mandalorian“. Er nennt sich die Re-Armored-Version. Er lehnt sich an das kleine, visuelle Upgrade an, das Boba Fett seiner Rüstung spendiert, nachdem er sie von Mando zurückerhalten hat in „The Mandalorian: Staffel 2“.

Im Endeffekt handelt es sich hierbei also um einen neuen Anstrich. Es ist rein technisch der selbe Helm, nur die Farbe wurde hier noch einmal verändert.

Bei einer UVP von 139,99€ ist es hier etwas schwieriger, ihn derzeit zu finden. Denn er ist teilweise schon (vor-)ausverkauft wie bei Amazon:

Bei Zavvi und AF24.de ist er aktuell noch erhältlich. Das Release-Datum beläuft sich eigentlich auf Frühjahr 2021, doch die Händler beginnen erst viel später im Jahr mit dem Versand. Zavvi im November 2021 und AF24 erst im Januar 2022. Beachtet dies beim Kauf! Aber bedenkt außerdem, einmal bestellt, kommt er dann irgendwann auf jeden Fall. Und einmal im Vorverkauf vergriffen, gelangt ihr nur sehr schwer an den neuen Helm.

© Disney/Hasbro

Der einzig wahre Darth Vader-Helm

Im Frühjahr 2018 erschien ein absolutes Must-buy an „Star Wars“-Merchandise und zwar der lebensechte Darth Vader-Helm der Black Series.

Er besteht aus mehreren Einzelteilen und wird Stück für Stück magnetisch zusammengesetzt, wenn ihr tragen möchtet. Das Endresultat mündet in einem so realen Produkt, dass ihr mit dem Helm glatt im Film mitgespielt haben könntet.

Als besonderes Schmankerl hat Hasbro noch den notorischen Soundeffekt, das Atmen, von Darth Vader verbaut, den ihr auf Knopfdruck aktivieren könnt.

Trotz UVP von 158,49€ findet ihr den Helm aktuell bei Zavvi für 146,99€ und bei AF24 für 139,90€. Bei Amazon kostet er derzeit 124,99€, ist aber immer mal wieder ausverkauft. Er ist wenig überraschend äußerst beliebt.

© Disney/Hasbro

© Disney/Hasbro

Luke Skywalker Battle Simulation-Helm

Auf der Seite der Rebellenallianz gibt es ähnliche Helme wie beim Imperium, allerdings findet ihr in dieser Topliste mehr Helme des Imperiums vor. Das liegt einfach daran, dass die besten Designs der vorhandenen Black Series-Helme eher in Richtung Imperium gehen. Aber wer sich einen Helm von Luke Skywalker aufsetzen möchte, der ist mit dem „Luke Skywalker Battle Simulation-Helm“ gut bedient.

Denn auch dieser Helm ist so originalgetreu, wie es eben geht. Der Helm kommt mit einer Battle-Simulation-Funktion daher, er verfügt also über Licht- und Soundeffekte und ist von innen gut gepolstert.

Der Preis beläuft sich auf eine UVP von 129,99 Euro seitens des Herstellers. Der Helm ist im Oktober 2019 erschienen. Er kostet bei Zavvi 124,49€ und bei Amazon startet der Preis sogar bei 143,12€. Er ist leider immer wieder ausverkauft. Prüft regelmäßig die Verfügbarkeit!

© Disney/Hasbro

Der Widerstand: Poe Dameron-Helm

Der X-Wing-Helm von Poe Dameron war lange Zeit überall ausverkauft, doch jetzt ist er wieder da. Es ist das Pendant der neuen Trilogie zum Luke Skywalker-Helm der klassischen Trilogie. Er sieht also recht ähnlich aus, aber ist keine 1-zu-1-Kopie. Und er kommt in der Kontrastfarbe daher, also in Schwarz.

Das Merch hat einen Roll-Polfilter und ein internes Mikrofon und 3 interne Lautsprecher mit Schlacht-Sounds und einer Interaktion mit BB-8.

Der seit 2017 erhältliche Helm von Poe kostet in der UVP 114,49€ und wird zu dem Preis gerade auch auf Zavvi angeboten. Überall ist er allerdings nicht erhältlich. Bei Amazon ist er immer noch ausverkauft.

© Disney/Hasbro

Der klassische Stormtrooper-Helm

Das Beste meiner Meinung nach kommt zum Schluss. Wer keine 1000€ für ein Premium-Stormtrooper-Kostüm übrig hat, ist mit dem Premium-Helm der Black Series sehr gut bedient. Hasbro hat nämlich bereits im März 2017 den einzig wahren Helm veröffentlicht: und zwar den des klassischen Stormtroopers.

Es ist der „Imperial Stormtrooper Voice Changer Helmet“, der auf Knopfdruck eure Stimme verändert. Neben dem Stimmenverzerrer erinnert er von der Aufmachung her an einen ganz regulären Stormtrooper wie in „Rogue One“. Beachtet, dass die 3 mal 1,5V AAA Batterien nicht im Paket enthalten sind.

Der Helm mit der UVP von 139,90€ ist jedoch so beliebt, dass er im Grunde immer und überall ausverkauft ist. Tatsächlich solltet ihr jedoch regelmäßig vorbeisehen und die Verfügbarkeit checken, denn ganz vereinzelt taucht er bei einigen Händlern von Amazon auf.

Bei AF24 wird er übrigens für 99,90€ angeboten, ist aber auch dementsprechend immer direkt ausverkauft, wenn Kontingent nachgereicht wird.