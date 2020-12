The Mandalorian: Deshalb ist das Dunkelschwert so wichtig

Die 2. Staffel von The Mandalorian ist vorbei und sie hielt, wie schon die vorherige Season, so einige Überraschungen für uns Zuschauer bereit. Darüber hinaus spielte auch eine spezielle Waffe eine sehr wichtige Rolle innerhalb der Handlung: Das Dunkelschwert.

Nachfolgend wollen wir uns ansehen, was dieses Lichtschwert so besonders macht und weshalb es in der nächstes Jahr kommenden 3. Staffel der „Star Wars“-Serie sogar zu einem Kampf zwischen unserem wortkargen Protagonisten und seiner Verbündeten Bo-Katan führen könnte. Dabei wird es auch zu einigen SPOILERN kommen.

Vor The Mandalorian: Das Dunkelschwert ist eine uralte Waffe

Beschäftigen wir uns zunächst mit den Hintergründen des Dunkelschwerts: Diese Waffe sahen wir zum ersten Mal in der Animationsserie Star Wars: The Clone Wars, doch vertieft wurde die Geschichte dieses Lichtschwerts erst in Star Wars Rebels. Darin erzählt der Mandalorianer Fenn Rau dem Jedi Kanan Jarrus etwas darüber.

Wie er ausführt, wurde es vom ersten mandalorianischen Jedi-Ritter Tarre Vizsla vor tausend Jahren geschmiedet. Es ist somit eine Waffe aus der Zeit der Alten Republik. Eine Verbindung, die auch „The Mandalorian“ aufgreift. Darin erzählt die Waffenmeisterin über die Kriege zwischen Mandalorianern und Jedi vor tausenden von Jahren.

Tarre Vizsla in „Star Wars Rebels“ (© Disney/Lucasfilm)

Tarre Vizsla sollte zum ersten Herrscher über ein geeintes Mandalore aufsteigen und sein Lichtschwert mit der schwarzen Klinge zu einem Symbol dafür werden. Nach seinem Tod verwahrten die Jedi es im Tempel auf Coruscant auf, wo es jedoch von Mitgliedern des Vizsla-Clans zum Ende der Alten Republik gestohlen wurde.

Während der Klonkriege gehörte das Dunkelschwert Pre Vizsla, der es jedoch in einem Duell an Darth Maul verlor. Nach der Order 66 landete es schließlich in den Händen der Mandalorianerin Sabine Wren, die es später an Bo-Katan übergab. Diese verlor es offensichtlich an Moff Gideon, womit wir nun am Ende der 2. Staffel von „The Mandalorian“ angelangt sind.

The Mandalorian: Bo-Katan braucht das Schwert für die Rückeroberung Mandalores

In der letzten Episode besiegt Din Djarin Moff Gideon in einem Duell, weshalb das Schwert nun rechtmäßig ihm gehört. Dies ist deshalb ein Problem für Bo-Katan, da sie ohne diese Waffe keinen legitimen Anspruch auf die Herrschaft über Mandalore hat; die verschiedenen Clans würden sich ihr nie anschließen.

Din Djarin kämpft gegen Moff Gideon in „The Mandalorian“ (© Disney/Lucasfilm)

Din will ihr das Dunkelschwert zwar kampflos überlassen, doch dies würde gegen die mandalorianischen Traditionen verstoßen – sie muss es im Kampf gewinnen. Als Sabine ihr das Schwert in „Star Wars Rebels“ kampflos übergab, schien Bo-Katan das jedoch nicht gestört zu haben. Womöglich war dies eine Ausnahme, da Sabine das Schwert auch nicht in einem Kampf gewonnen hatte. Dies ist jedoch nur Spekulation unsererseits.

In der nächsten „The Mandalorian“-Staffel könnte uns somit ein Kampf zwischen Din und Bo-Katan erwarten, denn selbst wenn sie womöglich nicht gegeneinander kämpfen wollen, haben sie aufgrund der Traditionen keine andere Wahl. Zumindest Bo-Katan benötigt das tief in der „Star Wars“-Mythologie verankerte Dunkelschwert zwingend, um ihre Heimat Mandalore von der Herrschaft des Imperiums befreien zu können.

Ob es wirklich zu diesem Duell kommen wird, erfahren wir voraussichtlich allerdings erst zu Weihnachten 2021, wenn die 3. Staffel von „The Mandalorian“ bei Disney+ starten soll.