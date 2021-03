LEGO Star Wars erhält Darth Vader-Helm, Imperialen Suchdroiden und mehr!

Die Helme von LEGO Star Wars werden um Einzelstücke ergänzt. Bislang gab es lediglich den Boba Fett-Helm und den Stormtrooper sowie den TIE-Piloten von LEGO zu kaufen. Nun sind die ersten Bilder im Netz aufgetaucht, die ordentlich Zuwachs präsentieren!

Das Kernstück der neuen Sammlung ist wohl ganz klar der neue Darth Vader-Helm, der im Schaubild alle anderen überragt. Doch auch der Scout Trooper-Helm dürfte für Sammler ein echtes Schmuckstück abgeben. Insgesamt wird es nach Release der neuen Versionen 5 Helme von LEGO Star Wars geben.

Darth Vader-Helm von LEGO Star Wars

Bei dem neuen Darth Vader-Helm handelt es sich um das Bauset mit der Nummer 75304, das 834 Steine enthält. Der Preis beläuft sich auf 69,99€. Der Helm kommt mit einem Ständer und einem kleinen, bedruckten Schild daher. Die Größe beläuft sich auf etwa 20 Zentimeter.

Der Darth Vader-Helm reiht sich in die Kollektion für Erwachsene ein, er ist also als 18+ gekennzeichnet. Ihr könnt das Produkt ab sofort bei Amazon einsehen. Es erscheint im Mai 2021.

Der neue Darth Vader-Helm © LEGO/Disney

Scout Trooper-Helm von LEGO Star Wars

Der neue Scout Trooper-Helm von LEGO schlägt in eine ähnliche Kerbe. Das Bauset mit der Nummer 75305 ist jedoch etwas kleiner mit rund 18 cm und demnach auch ein wenig günstiger. Es verfügt über 471 Steine und kostet deshalb auch nur 49,99€. Dieser neue Helm kommt ebenfalls mit einem Ständer, auf dem er drapiert wird, und einem Namensschild.

Das Produkt wird als LEGO 18+ gekennzeichnet und erscheint wie der Darth Vader-Helm im Mai 2021. Ihr könnt ihn schon jetzt bei Amazon begutachten, allerdings ist er gerade erste gelistet worden:

Schaut demnach regelmäßig vorbei, um den Startschuss des Vorverkaufs nicht zu verpassen. Wir geben euch auf PlayCentral.de ein Update, wenn es so weit ist.

Der Scout Trooper-Helm © LEGO/Disney

Imperial Probe Droid (Imperialer Suchdroide) von LEGO Star Wars

Eine kleine Überraschung gibt es an dieser Stelle noch obendrauf. Denn nicht nur die neuen Helme sind schon jetzt im Netz gelandet. Ebenfalls erreichen uns erste Informationen zum Imperial Probe Droid.

Der Imperiale Suchdroide ist kein Helm, es ist viel mehr ein reguläres Modell für Sammler. Der Imperiale Suchdroide kommt mit einer kleinen Basis daher. Ihr kauft also nicht nur den Droiden, sondern obendrauf noch ein Stück Land vom Planeten Hoth.

Das Bauset mit der Nummer 75306 ist 27 cm groß (mit Antennen) und beinhaltet 683 Steine. Der Preis beläuft sich auf 69,99€. Neben dem Droiden samt Stand und Basis liegt ein Typenschild bei.

Der Imperiale Suchdroide © LEGO/Disney

Die neuen Produkte sollen am 4. Mai 2021 zum weltweiten „Star Wars“-Tag über die digitale Ladentheke gehen. In diesem Sinne: May the 4th be with you – am 4. Mai. Feiert ihr diesen ganz besonderen Tag für „Star Wars“-Fans oder ist das nichts für euch? Lasst es uns gerne wissen nachfolgend in den Kommentaren.