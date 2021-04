Star Wars: 5 sehr beliebte Actionfiguren aus The Black Series erhalten Restock

Hasbro hat kürzlich bestätigt, dass einige Actionfiguren aus der „Star Wars: The Black Series“ nochmal nachproduziert werden. Sie können ab sofort wieder vorbestellt werden. Wir verraten euch, welche Figuren es sind und wo ihr sie am besten bestellen könnt.

Im Detail handelt es sich um fünf ausgewählte und äußerst beliebte Exemplare, die alle 15 cm groß sind und aufgrund ihrer Authentizität bei Sammlern äußerst begehrt waren in der Vergangenheit.

5 beliebte The Black Series-Figuren wieder da!

Den Anfang macht Darth Vader aus der „Star Wars: The Empire Strikes Back“-Collection, der mit seinem roten Lichtschwert daherkommt. Er kann sämtliche Posen aus Episode V einnehmen und ist im Vergleich zu vorangegangenen Actionfiguren nochmal um einiges detailreicher.

Vorbestellen könnt ihr die Neuauflage bei ausgewählten Händlern wie Amazon, Zavvi oder Actionfiguren24 ab sofort. Ausgeliefert wird sie voraussichtlich ab September 2021.





Weiter geht es mit dem Mandalorianer aus der „Star Wars“-Serie The Mandalorian. Diese Actionfigur enthält neben der Figur Din Djarin in voller Beskar-Rüstung an sich noch drei Accessoires im Paket: sein Jetpack, das Cycler-Gewehr und einen 1B94-Blaster.





Der Imperiale Stormtrooper aus der „Star Wars: The Mandalorian“-Collection überzeugt mit seinem altbekannten und schlichten Design. Neben dem Sturmtruppler (mit 4 vollbeweglichen Gelenken) erhaltet ihr hier ein E-11-Blastergewehr. Es ist ein sehr authentisches Abbild eines Stormtroopers in Actionfigurenform. Sie kommen mit dem Standarddesign daher, das wir seit über 50 Jahren kennen, was diese Exemplare schließlich wohl so beliebt macht.

Für Sammler ein absolutes Must-have, wieso diese Figur lange Zeit und umgehend ausverkauft war nach der Veröffentlichung. In Deutschland ist sie lediglich zu äußerst horrenden Preisen auf dem Sekundärmarkt erhältlich gewesen, doch jetzt ist sie wieder da. Bei den Onlineshops wie Zavvi könnt ihr sie jetzt endlich wieder bestellen!





Der todbringende Incinerator Trooper, ebenfalls aus der Mandalorian-Collection, ist aus der 1. Staffel der Live-Action-Serie bekannt und gefürchtet. Die abgewandelte Sturmtruppler-Rüstung mit roten Aktzenten ist äußerst hitzeresistent. Denn ausgerüstet ist der Incinerator Trooper mit einem Flammenwerfer, der hier ebenfalls beiliegt.





Den Abschluss des Restocks stellt Cad Bane vom Planeten Duro dar. Der Kopfgeldjäger aus der Animationsserie „Star Wars: The Clone Wars“ ist ebenso begehrt wie die vorangegangenen Figuren, weshalb auch dieser nun nachproduziert werden musste. Cad Bane kommt mit 2 der durchschlagskräftigen LL-30 Blasterpistolen daher, neben der eigentlichen, vollbeweglichen Figur.

Wichtig: Bedenkt, dass es nach diesem Restock keine weitere Aufstockung geben wird. Wenn ihr sie bei dieser Verkaufswelle also nicht erhaltet, wird es später sehr schwer, sie noch zu einem günstigen Preis zu bekommen.





Die Figuren werden voraussichtlich zwischen Juni und September 2021 ausgeliefert. Das schwankt sehr stark je nach Onlineshop. Es kann also sein, dass einige Bestände schon früher eintreffen und sie dementsprechend auch früher versandt werden.