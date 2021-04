© Disney Plus

© Disney Plus

Disney Plus wird sein Programm im Mai 2021 um einige Neuzugänge erweitern. Wir geben euch die komplette Liste mit allen neuen Filme und Serien, die im kommenden Monat ins Portfolio von Disney Plus finden werden. Darunter sind Disney Originals, Marvel-Produktionen, aber auch einige neue Titel für die Star-Kategorie.

Ihr habt noch kein Disney Plus-Abo? Mit Klick auf den unterstehenden Button erhaltet ihr alle Informationen zu Disney+ und könnt eine Mitgliedschaft abschließen, um Zugang zu allen Inhalten von Star Wars, Marvel, Pixar, den Walt Disney Studios, 20th Century Studios, der brandneuen Kategorie Star und vielen mehr zu erhalten.

Disney Plus: Alle Serien und Filme im Mai 2021

Im Mai 2021 hält Disney Plus viele neue Filme und Serien für jede Altersgruppe bereit. Mit Star finden beispielsweise neue Folgen von Grey’s Anatomy oder auch das satirische Drama Jojo Rabbit ins Programm. Hinzu kommen außerdem alle sieben Staffeln von New Girl und die ersten Folgen von Star Wars: The Bad Batch.

4. Mai: Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 1 (Special)

5. Mai: Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 3 (Star)

5. Mai: Seattle Firefighter – Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 3 (Star)

7. Mai: Big Shot – Staffel 1, Episode 4

7. Mai: Mighty Ducks: Game Changers – Staffel 1, Episode 7

7. Mai: Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 2

7. Mai: A Teacher – Staffel 1, Episode 3 (Star)

7. Mai: Baskets – Staffel 4, alle Episoden (Star)

7. Mai: Solar Opposites – Staffel 2, Episode 5 (Star)

7. Mai: Baskets – Staffel 4, alle Episoden (Star)

7. Mai: Angel – Jäger der Finsternis – Staffel 1-5 (Star)

7. Mai: Star – Staffel 1-3 (Star)

7. Mai: Bless This Mess – Staffel 1 und 2 (Star)

12. Mai: Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 4 (Star)

12. Mai: Seattle Firefighter – Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 4 (Star)

14. Mai: Gilbert und Saddie – Staffel 1 (Disney)

14. Mai: High School Musical Das Musical Die Serie – Staffel 2, Episode 1

14. Mai: + Big Shot – Staffel 1, Episode 5

14. Mai: Mighty Ducks: Game Changers – Staffel 1, Episode 8

14. Mai: Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 3

14. Mai: A Teacher – Staffel 1, Episode 4 (Star)

14. Mai: Solar Opposites – Staffel 2, Episode 6 (Star)

14. Mai: Krieg der Welten – Staffel 1(Star)

14. Mai: New Girl – Staffel 1-7 (Star)

19. Mai: Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 5 (Star)

19. Mai: Seattle Firefighter – Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 5 (Star)

21. Mai: Afrikas wilde Wunderwelt – Staffel 1(National Geographic)

21. Mai: Bluey – Staffel 1 (Disney)

21. Mai: Deadly Instincts – Staffel 1 (National Geographic)

21. Mai: To Catch a Smuggler – Staffel 1 (National Geographic)

21. Mai: When Sharks Attack – Staffel 1-6 (National Geographic)

21. Mai: Marvels M.O.D.O.K – Staffel 1, Episode 1

21. Mai: Big Shot – Staffel 1, Episode 6

21. Mai: High School Musical Das Musical Die Serie – Staffel 2, Episode 2

21. Mai: Mighty Ducks: Game Changers – Staffel 1, Episode 9

21. Mai: Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 4

21. Mai: Inside Pixar (Pixar) – Neue Folgen

21. Mai: Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 4

21. Mai: Big Sky – Staffel 1, Episode 10 (Star)

21. Mai: A Teacher – Staffel 1, Episode 5 (Star)

21. Mai: Solar Opposites – Staffel 2, Episode 7 (Star)

26. Mai: Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 6 (Star)

26. Mai: Seattle Firefighter – Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 6 (Star)

28. Mai: Genius – Staffel 1 & 2 (National Geographic)

28. Mai: Königreich der Mumien – Staffel 1 (National Geographic)

28. Mai: Mighty Ducks: Game Changers – Staffel 1, Episode 10

28. Mai: Big Shot – Staffel 1, Episode 7

28. Mai: High School Musical Das Musical Die Serie – Staffel 2, Episode 3

28. Mai: Marvels M.O.D.O.K – Staffel 1, Episode 2

28. Mai: Harrow – Staffel 1 (Star)

28. Mai: Rebel – Staffel 1, Episode 1 (Star)

28. Mai: Big Sky – Staffel 1, Episode 11 (Star)

28. Mai: A Teacher – Staffel 1, Episode 6 (Star)

28. Mai: Solar Opposites – Staffel 2, Episode 8 (Star)

7. Mai: 500 Days of Summer (Star)

7. Mai: Das gibt Ärger (Star)

7. Mai: Die Jones – Spione von nebenan (Star)

7. Mai: Downhill (Star)

7. Mai: Ruf der Wildnis (Star)

7. Mai: Let’s be Cops – Die Party Bullen (Star)

7. Mai: Verrückt nach Steve (Star)

14. Mai: Alien – Die Wiedergeburt (Star)

14. Mai: Kleine Lügen auf Bewährung (Star)

14. Mai: Predators (Star)

14. Mai: Prometheus – Dunkle Zeichen (Star)

14. Mai: Ready or Not – Auf die Plätze, fertig, tot (Star)

14. Mai: Underwater – Es ist erwacht (Star)

21. Mai: Die schwarze Witwe (Star)

21. Mai: Gullivers Reisen – Da kommt was Großes auf uns zu (Star)

21. Mai: The New Mutants (Star)

21. Mai: Drugs Inc: Drogen im Visier (National Geographic)

28. Mai: Disney´s Launchpad

28. Mai: Brubaker (Star)

28. Mai: Die Stunde des Siegers (Star)

28. Mai: Ganz oder gar nicht (Star)

28. Mai: Jojo Rabbit (Star)

28. Mai: Von der Kunst, sich durchzumogeln (Star)

28. Mai: Wasser für die Elefanten (Star)