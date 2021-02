Disney+ erweitert ab dem 23. Februar sein umfangreiches Angebot an Filmen und Serien mit der neuen Marke Star. Damit werden – neben Marvel, Star Wars und Pixar – auch die zum Konzern zugehörigen Filme und Serien von Fox auf dem Streamingdienst zur Verfügung gestellt, die sich an ein erwachsenes Publikum richten.

Zum Launch stehen zusätzlich über 60 Serien und mehr als 270 Filme zur Verfügung. Wir stellen euch hier die Higlights vor. Jeden Monat werden neue Titel hinzugefügt.

Wiedersehen mit den X-Men, Deadpool und mehr

Gleich zu Beginn dürfen sich Marvel-Fans endlich auf die beliebte Deadpool-Reihe mit Ryan Reynolds als rüpelhaften und rücksichtslosen Anit-Helden freuen. Während die X-Men-Filme und -Serien teilweise schon zum Angebot gehören, werden sie nun von den noch fehlenden Titeln (teilweise mit R-Rating) wie „Logan – The Wolverine“, „Gifted“ und „New Mutants“ ergänzt.

Disney Plus: In dieser Kategorie findet ihr Nicht-MCU-Filme wie die X-Men

Hinzu kommen aber auch Serien-Higlights wie The Walking Dead mit sämtlichen Folgen einschließlich der aktuellen 10. Staffel. Weitere beliebte Serien bieten sich ebenso zum Binge-Watching an: „24“, „Akte X –Die unheimlichen Fälle des FBI“, „Lost“, „Buffy – Im Bann der Dämonen“, „Firefly –Der Aufbruch der Serenity“, „Sons of Anarchy“ bis hin zu „Scrubs“, „Grey’s Anatomy“, „How I Met Your Mother“, „Family Guy“ und „American Dad“ sind mit sämtlichen Staffeln und dazugehörigen Filmen enthalten.

Eine Übersicht sämtlicher Filme und Serien auf Disney+ Star haben wir hier für euch zusammengestellt:

Zum Start von Disney+ Star: Alle Infos zu Preisen, Filmen & Serien

Erste Star Originals Serien

Zum wachsenden Angebot gehören auch exklusiv für Disney+ Star Originals, die sich ebenso mehr an ein erwachsenes Publikum richten. Den Anfang machen diese vier neuen Star Originals.

Solar Opposites

Die aberwitzige Animationsserie „Solar Opposites“ ist das neueste Werk der beiden „Rick & Morty“-Macher Justin Roiland und Mike McMahan. Die Geschichte folgt einer außerirdischen Familie, die sich auf dem Weg zu einer besseren Welt befinden und in den USA eine Bruchlandung hinlegen. Sie finden schließlich in einem Haus in einer Kleinstadt Zuflucht und bauen sich ein neues Leben auf. Während die Kinder die örtliche Highschool besuchen, versuchen sich die Eltern an die Gepflogenheiten der Menschen anzupassen. Jedoch sind die Familienmitglieder nicht einig, ob ihr neues Leben auf der Erde nun gut oder eher schrecklich ist.

Marvel’s Helstrom

Fans der Marvel-Comics erhalten mit der neuen Serie „Helstrom“ Nachschub: Die düstere und brutale Serie handelt von einer Familie, dessen Kinder feststellen müssen, dass ihre Familie nicht wie jede andere ist: Die Mutter ist verhext und ihr Vater ein mysteriöser und mächtiger Serienkiller. Die erwachsenen Geschwister Daimon (Tom Austen) und Ana Helstrom (Sydney Lemmon) verfügen ebenso über außergewöhnliche Kräfte und sind mit einer besonderen Dynamik verbunden. Gemeinsam versuchen sie die Dämonen zu beherrschen und bekämpfen.

Die Serie von Paul Zbyszewski („Marvel’s Most Wanted“) unterscheidet sich in diesem wichtigen Punkt von den Comics: Der Vater stellt eigentlich den Teufel höchstpersönlich dar, während er in der Serie als teuflischer Serienkiller gezeigt wird. Mehr als eine Staffel gibt es nicht.

Big Sky

Die neue Thriller-Serie stammt von David E. Kelley („Big Little Lies“) und basiert auf der Buchreihe von C. J. Box. Im Zentrum stehen die beiden Privatdetektive, Cassie Dewell und die ehemalige Polizistin Cody Hoyt, die sich gemeinsam auf die Suche nach zwei spurlos verschwundenen Mädchen begeben. Im Laufe ihrer Ermittlungen kommen sie einer Reihe weiterer vermisster Mädchen auf die Spur, die anscheinend Opfer eines Serienmörders wurden. Als sie dem Täter gefährlich nahe kommen, müssen die beiden um ihr eigenes Leben bangen. Mit Katheryn Winnick und Kylie Bunbury in den Hauptrollen.

Love, Victor

Bei der Coming-of-Age—Serie „Love, Victor“ handelt es sich um ein Spin-off des Kinofilms „Love, Simon“ über einen Jugendlichen, der seine Zuneigung zu gleichgeschlechtlichen Partnern entdeckt. Aus Angst vor den Reaktionen seiner Familie und seines Freundeskreis hält er seine Gefühle zunächst einmal verborgen. Doch mit Hilfe seiner Freunde kann er sich langsam öffnen.

Weitere geplante Star Originals für 2021

„Dopesick“: Serie mit Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Will Poulter und Rosario Dawson über die Beziehung zwischen Ärzten und deren Patienten, die von den Medikamenten abhängig werden.

„The Dropout“: Serie mit Kate McKinnon über den Aufstieg und Fall von Elizabeth Holmes, Gründerin eines US-Unternehmens für Biotechnologie namens Theranos, das Gentests durchführte und schließlich wegen Betrugs angeklagt wurde.

„The Old Man“: Thriller-Serie mit Jeff Bridges über einen Witwer, der ein düsteres Geheimnis hat und schließlich von finsteren Gestalten gejagt wird.

Hinzu kommen auch exklusiv für deutsche Kunden entwickelte Original-Titel, zu den demnächst mehr Informationen folgen sollen.

Was kostet Disney+ ab Februar?

Die umfangreiche Erweiterung des bereits bestehenden Angebots des Streaminganbieters für die fast 95 Millionen Kunden weltweit schlägt sich auch im Preis nieder. Bereits im Vorfeld haben die Verantwortlichen von Disney+ eine Preiserhöhung angekündigt und nicht zuletzt auch mit dem wachsenden Angebot an neuen exklusiven „Star Wars“- und Marvel-Serien begründet.

Disney+ kostet ab dem 23. Februar wie folgt:

Monatliches Abonnement: 8,99€

Jährliches Abonnement: 89,90€

Damit muss man für das monatliche Abo zwei Euro mehr ausgeben, bislang kostet das Abo lediglich 6,99€ pro Monat. Das Jahresabo wird von derzeit noch 69,99 Euro im Jahr ab Februar sogar um satte 20 Euro teurer.

Kunden von Disney+ haben einen Vorteil: Die derzeit noch aktuellen Preise für bestehende Kunden, die vor dem Stichtag 23. Februar ein Abonnement abgeschlossen haben, werden für weitere 6 Monate beibehalten. Die Preiserhöhung für Bestandskunden tritt erst nach dem 22. August in Kraft.

