Lucasfilm schlägt zu Beginn des Jahres mit Star Wars: The High Republic ein neues Kapitel auf: Ab dem 5. Januar 2021 erscheint eine Fülle an Comics und Romanen zum erweiterten Universum des beliebten Franchise.

Erzählt werden neue Geschichten aus der Goldenen Ära der Jedi-Orden und sind rund 200 Jahre vor der Skywalker-Saga mit Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Han Solo mit Chewbacca und dem legendären Gegenspieler Darth Vader angesiedelt.

Star Wars: The High Republic führt neue Ära ein

„Star Wars: The High Republic“ spielt zu einer Zeit, als die Jedi auf ihrem Höhepunkt als Beschützer von Frieden und Gerechtigkeit in einer hoffnungsvollen und optimistischen Zeit dienten – lange vor den Sith, dem galaktischen Imperium und den Klonkriegen.

Star Wars: The High Republic – Was steckt hinter der neuen Star Wars-Ära?

Die Geschichten erzählen von der Republik, die unter dem Schutz des Jedi-Orden Frieden in die Galaxie weit, weit entfernt bringt. Um auch in den entferntesten Winkeln der Galaxis, wie dem gefährlichen Outer Rim, Frieden und Hoffnung zu geben, wird eine neue und gewaltige Raumstation namens Starlight Beacon in der Dark Zone installiert.

Mit ihren entsendeten Signalen soll sie Reisenden dabei helfen, ihren Weg zu finden. Doch die friedvolle Republik wird schon bald von einer neuen Gefahr bedroht, den sich die Jedi-Ritter des Ordens stellen müssen. Gemeint sind die neuen Gegenspieler: die sogenannten Nihil, brutale und mordlüsterne „Weltraum-Wikingern“, die neu in die Saga eingeführt wird.

The High Republic mit einer Fülle an neuen Storys und Charakteren © Lucasfilm/Star Wars

Neue Charaktere und ein Wiedersehen mit Jedi-Meister Yoda

Die unterschiedlichen Geschichten führen zahlreiche neue Charaktere in die Saga ein – sowohl auf der Seite der Jedi als auch welche, die auf der Seite der dunklen Macht agieren werden. Erste veröffentlichte Cover und Art-Designs stellen etwa einen Wookiee als ersten Jedi seiner Art vor. Zudem gibt es viele neue Helden, Jedi, bis hin zu Schmuggler, Kreaturen und Aliens zu entdecken. Auf der gegnerischen Seite wird wie gesagt auch eine völlig neue Bedrohung ins Franchise eingeführt: Die Nihil.

Star Wars High Republic: Opening-Crawl zum Comic bringt die Jedi-Ritter in Gefahr

Es gibt aber auch ein Wiedersehen mit bekannten und beliebten Charakteren: Fans dürfen sich etwa auf ein Wiedersehen mit dem legendären Jedi-Meister Yoda freuen.

Der ist zu diesem Zeitpunkt – rund 200 Jahre vor der Skywalker-Saga – „erst“ rund 700 Jahre alt und reist als junger Jedi-Ritter mit einer Gruppe von Padawanen quer durch die Galaxie. Bei seinen Abenteuern im Outer Rim bekommt er es mit der neuen Bedrohung der jungen Republik zu tun.

Erste Comics und Romane ab Januar und Februar 2021

Die ersten Romane und Comics zu „Star Wars: The High Republic“ erscheinen am 5. Januar 2021 als neue Reihe bei Lucasfilm Publishing. Unterteilt werden die vielen Publikationen in den drei Kapiteln:

Phase I: Light of the Jedi

Phase II: Quest of the Jedi

Phase III: Trials of the Jedi

Künftig dürften die zahlreichen Geschichten sicherlich auch Einzug in kommenden Kinofilmen und TV-Serien auf Disney erhalten.

Star Wars: The High Republic bedient auch die jungen Fans © Lucasfilm/Star Wars

Folgende Publikationen sind bislang bestätigt:

5. Januar 2021: The Light of the Jedi von Charles Soule

Der erste Roman handelt von einer neuen Bedrohung für die Jedi-Ritter, die nicht nur die Republik, sondern auch die Macht selbst gefährdet.

5. Januar 2021: A Test of Courage von Justina Ireland

Darin geht es um ein Transportschiff, das aufgrund einer galaxisweiten Katastrophe abrupt aus dem Hyperraum gezogen wird. Die junge Vernestra Rwoh landet mit weiteren Jedi-Anwärtern auf einem Dschungelmond. Gemeinsam müssen sie ums Überleben kämpfen.

5. Januar 2021: The Great Jedi Rescue von Cavan Scott

Als eine galaxisweiten Katastrophe im Hyperraum eintritt und sich die Menschen in Hetzal Prime in großer Gefahr befinden, eilen die Jedi-Ritter der High Republik zur Rettung an.

5. Januar 2021: Marvel’s Star Wars: The High Republic von Cavan Scott, Ario Anindito und Phil Noto

In der Comic-Reihe sind die Jedi auf ihrem Höhepunkt und beschützen die Galaxie, während Pioniere der jungen Republik zu neuen unbekannten Gebieten der Galaxis vordringen. Als man sich auf die Einweihung des majestätischen Starlight Beacon vorbereitet, steht Padawan Keeve Trennis vor der ultimativen Wahl: Wird sie ihre Ausbildung zum Jedi abschließen oder die Unschuldigen vor einer Katastrophe retten?

2. Februar 2021: Into the Dark von Claudia Gray

Im Jugendroman geht es um den jungen Padawan Reath Silas, der ins Grenzland an den Rand des Outer Rim geschickt wird. Durch eine galaxisweite Katastrophe wird er aus dem Hyperraum gezogen.

2. Februar 2021: Star Wars: The High Republic Adventures von Daniel José Older und Harvey Tolibao bei IDW Publishings

In den glorreichen Tagen der Republik stehen die Jedi als Hüter des galaktischen Friedens, bis ein mächtiger neuer Gegner eintrifft: Nihil. Eine Gruppe junger Padawaner – unter der Führung von Meister Yoda – beschützen die Republik und lernen gleichzeitig die Lektionen, die sie eines Tages dazu bringen werden, selbst mächtige Jedi zu werden.

Weitere Comics und Romane erscheinen demnächst:

The Edge of Balance : Manga von Shima Shinya und Mizuki Sakakibar

: Manga von Shima Shinya und Mizuki Sakakibar The Monster of Temple Peak

Out of the Shadows

Race to Crashpoint Tower

Ein Release-Termin und weitere Story-Details werden noch zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Darüber hinaus dürften weitere Romane und Comics im Laufe der nächsten Jahre erscheinen.

Den Live-Stream zum Release The High Republic mit Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy und den vielen Autoren und Künstlern könnt ihr hier anschauen: