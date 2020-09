Mit Star Wars: The High Republic wird demnächst ein neues Kapitel im „Star Wars“-Universum aufgeschlagen: Die neuen Geschichten erscheinen Anfang 2021 zunächst noch in Form von Comics und Romanen und spielen in der sogenannten Goldene Ära der Jedi, rund 200 Jahre vor der bekannten Skywalker-Saga mit Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Han Solo mit Chewbacca und dem legendären Gegenspieler Darth Vader.

Dabei gibt es nun tatsächlich ein Wiedersehen mit dem legendären Jedi-Meister Yoda, der ja bekanntlich über 900 Jahre alt ist und in der neuen Ära einen wichtigen Part einnimmt, wie nun Lucasfilm bestätigt.

Zum Beweis wurden neue Comic Art-Designs vorgestellt, die einen jüngeren Yoda zeigen – also einen „erst“ rund 700 Jahre alten Jedi-Meister, mit seinem Lichtschwert. Demnach verbringt Yoda seine Zeit nicht etwa im Jedi-Tempel, sondern zieht als sogenannter Wanderer mit einer Gruppe von Padawanen durch die Galaxis. Welche Abenteuer der Jedi-Meister zu bewältigen hat, wird noch nicht verraten.

Star Wars: The High Republic mit neuen Storys

Star Wars: The High Republic erscheint als neue Reihe von Romanen und Comics bei Lucasfilm Publishing. Künftig dürften die Geschichten sicherlich auch Einzug in kommenden Kinofilmen und TV-Serien erhalten, bestätigt ist das bislang aber noch nicht.

Die neuen Ära dreht sich um die Jedi und ihre Rolle als Beschützer von Frieden und Gerechtigkeit in einer hoffnungsvollen und optimistischen Zeit, lange vor den Sith, dem galaktischen Imperium und den Klonkriegen. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Jedi-Orden und die Galaktische Republik auf ihrem Höhepunkt. Am Rande der Galaxie, weit, weit entfernt pflegen sie Kontakt mit neuen Zivilisationen. Gleichzeitig werden in den Geschichten neue Gegenspieler in die Saga eingeführt, die sogenannten Nihil als mordlüsterne „Weltraum-Wikinger“.

Star Wars: The High Republic – Was steckt hinter der neuen Star Wars-Ära?

Comics und Romane ab Januar 2021

Die ersten Romane und Comics zu „Star Wars: The High Republic“ erscheinen Anfang 2021 im Handel. Folgende Publikationen sind bislang bestätigt: