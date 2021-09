Der allererste Marvel-Comic, in dem Spider-Man auftritt, wurde für sagenhafte 3,6 Millionen US-Dollar verkauft. Das macht die Ausgabe von „Amazing Fantasy #15“ zum teuersten Comic, der bisher den Besitzer gewechselt hat. Vorher war das „Action Comics #1“, in dem Superman seinen ersten Auftritt gefeiert hatte.

Erster Auftritt von Spider-Man teuerster Comic ever

Darum geht’s: Comic-Bücher genießen seit jeher hohen Stellenwert bei Sammler*innen. Insbesondere die gut erhaltenen und frühen Comics sind natürlich ganz besonders begehrt. Darum wirkt es nicht verwunderlich, dass einer von insgesamt nur vier Comics mit Spider-Mans erstem Auftritt, die so gut erhalten sind, nun einen neuen Rekordpreis erzielt hat.

Amazing Fantasy #15 heißt das Heft ganz offiziell und auf dem Cover prangt Spider-Man. Er wird in diesem Comic das erste Mal überhaupt der Öffentlichkeit präsentiert und wer Spider-Man kennt, der weiß auch schon in etwa, welche Story hier erzählt wird: Peter Parker wird von einer radioaktiven Spinne gebissen und entwickelt Superkräfte.

Daraufhin wird er sehr viel stärker und erhält zum Beispiel die Fähigkeit, an Wänden zu laufen. Im Comic kämpft er zunächst gegen einen Wrestler und bastelt sich anschließend seinen kultigen Anzug in Blau und Rot. Zusätzlich entwickelt er seine Spinnennetz-Flüssigkeit und zwei Apparaturen, mit denen er sich am Handgelenk durch die Straßenschluchten von New York City schwingen kann.

Verkauft wurde dieses Stück jetzt bei einer Auktion von Heritage Auctions, wie IGN und The Hollywood Reporter schreiben. Das Besondere an dieser Comic-Ausgabe ist der Zustand: Es gibt insgesamt nur vier Exemplare, die in so guter Verfassung (CGC 9,6) sind und keine, die jemals höher eingestuft wurden. Das heißt, dass niemals eine Kopie verkauft werden kann, die besser erhalten ist. Aber es gibt drei, die in etwa genauso viel wert sein müssten.

Vorher war der teuerste Comic der Welt eine Ausgabe von Action Comics #1, in dem Superman sich zum ersten Mal zeigt. Das Comic-Heft wurde für 3,25 Millionen US-Dollar verkauft. Auch die ersten Auftritte von Batman in Detective Comics No. 27 und in Batman No. 1 sind bereits für stolze Summen von 2,22 Millionen und 1,5 Millionen über die Ladentheke gewandert.

