Star Wars-Fans weltweit sind seit Generationen fasziniert von der Science-Fiction-Saga, die von George Lucas geschaffene wurde. Angefangen mit dem ersten Sternenkriegabenteuer mit Luke Skywalker im Kampf gegen Darth Vader in den 1970er und 1980er Jahren, gibt es heute zahlreiche Filme, Spin-offs, Videospiele, Comics und Romane bis hin zu vielen neuen und geplanten Serien auf Disney+.

Dazu gehört vor allem der neue Serienhit The Mandalorian, den sich nun auch die experimentierfreudigen Jungs von Hacksmith vorgenommen haben. Nachdem James Hobson und sein Team vor einigen Jahren schon ein feuriges Lichtschwert nachgebaut haben, das einem echten Lichtschwert, was die Handhabung und Gefährlichkeit angeht, recht nahe kommt, widmen sie sich nun in einzelnen Video-Clips dem Equipment des Mandalorian.

Um die lange Wartezeit auf die 3. Staffel von The Mandalorian Ende des Jahres ein wenig zu verkürzen, stellen wir euch im Folgenden ein paar Highlights daraus vor.

The Mandalorian – Das Dunkelschwert vereinzelt wieder erhältlich im Vorverkauf

Wie baut man einen Jetpack oder Flammenwerfer selbst?

Einige Ausrüstungsteile wie zum Beispiel der Jetpack oder Flammenwerfer-Handschuh sind seit dem Erscheinen des legendären Kopfgeldjägers Boba Fett und seiner Mando-Ausrüstung in den Star Wars-Filmen bereits bestens bekannt und finden auch im Space-Western als Ergänzung der Saga Anwendung – sehr zur Freude der Fans. Hacksmith zeigen in ihren Videos eindrucksvoll, wie man etwa einen Flammenwerfer, einen Blaster oder einen Jetpack nachbauen kann. Doch Achtung, von einem Nachmachen zu Hause wird eindeutig abgeraten!

Den Anfang macht ein eindrucksvoller Flammenwerfer-Handschuh:

… gefolgt von einem selbstgebauten Blaster:

… und einem eigens entwickelten Jetpack, der sogar funktioniert:

Ein echter Mando-Helm entsteht

Serienmacher Jon Favreau legt bei seiner Serie großen Wert auf Authentizität und lässt die Zuschauer etwa erstmals in der Saga bei der Entstehung einer mandalorianischen Rüstung für den Titelhelden teilhaben. Die Merchandise-Abteilung von Disney/Star Wars haben bereits einen originalgetreuen Mando-Helm im Angebot, der ab dem 30. April im Handel erscheint.

Die Experten von Hacksmith nehmen sich in einem weiteren Video nun selbst den ikonischen Helm von Mando vor – und zeigen, wie man mit hochwertigem Materialien einen solchen Mando-Helm baut:

Baby Yoda und seine schwebende Wiege

Star-Wars-Erfinder George Lucas besuchte bei der Entstehung der neuen Serie „The Mandalorian“ das Filmset und zeigte sich begeistert von der Umsetzung – und natürlich konnte auch der Altmeister dem Charme von Baby Yoda als neue Figur im Franchise nicht widerstehen. Baby Yoda aka The Child wird in der Serie nicht etwa mittels CGI erstellt, stattdessen bauten Jon Favreau und sein Team eine echte mechanische Puppe, um den neuen Charakter so echt wie möglich erscheinen zu lassen – ähnlich wie schon George Lucas damals Meister Yoda zum Leben erweckte.

Mando Mondays: Neue Baby Yoda-Puppe mit Fernbedienung enthüllt

Die originalgetreue Puppe von Baby Yoda haben Hacksmith nicht selbst nachgebaut – dafür aber seine schwebende Wiege. Die Umsetzung des Körbchen von Grogu funktioniert sogar: