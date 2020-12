Die jüngste Folge der Erfolgsserie The Mandalorian aus dem Star Wars-Universum hat nicht nur den echten Namen des Kindes – Publikumsliebling Baby Yoda – enthüllt. Auch erfahren wir erstmals mehr über die bis dahin noch wenig bekannte Spezies, zu der auch der Großmeister des Jedi-Ordens Yoda angehört. So beweist eine einzige Szene, was viele Fans schon vermutet haben: Baby Yoda ist scheinbar stärker als Darth Vader!

Wer die neuen Folgen auf Disney+ noch nicht gesehen haben sollte, der sei an dieser Stelle vor mächtigen Spoilern gewarnt!

Baby Yoda ist stärker als gedacht

Die jüngst ausgestrahlte 6. Folge „Die Tragödie“ offenbart noch etwas ganz anderes: Baby Yoda aka The Child aka Grogu hat in vielen Szenen bereits unter Beweis stellen dürfen, dass er ziemlich mächtig mit der Macht ist. Das ist auch der Grund, warum unser Titelheld, der Kopfgeldjäger Din Djarin (Pedro Pascal) den kleinen, putzigen Padawan vor den Schergen des Imperiums zu schützen versucht, allen voran Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Doch in der letzten Folge gelingt es dem gefährlichen Gegenspieler dann doch, Grogu in seine Fänge zu bekommen.

Während der kleine Kerl von seiner Erscheinung her wohl niemandem gefährlich werden kann, so gelingt es ihm trotz Gefangenschaft hinter Gittern, mit der Macht gleich zwei seiner Wärter mit nur einem Handstreich die Kehle zuzuschnüren und diese quer durch den Raum zu schmeißen – ohne die beiden anfassen zu müssen.

Darth Vader vs. Baby Yoda

Der sogenannte Double Force Choke gelang bisher nur einem einzigen: Dem großen Gegenspieler Darth Vader in einer der besten Szenen aus der gesamten Saga. Bislang ist dieser Griff keinem anderen gelungen – auch keinem Jedi-Meister. Damit steht nun fest: Baby Yoda kann es durchaus mit Darth Vader aufnehmen. Und das trotz seines jungen Alters von gerade einmal 50 Jahren, Jedi-Meister Yoda selbst wurde ja bekanntlich über 900 Jahre alt.

Ob wir in den kommenden Folgen mehr über Baby Yoda und seine Spezies erfahren werden, wird sich zeigen. Bislang hat sich Star Wars-Schöpfer George Lucas jahrelang höchstpersönlich dafür eingesetzt, dass nie viel über Yodas Herkunft veröffentlicht wurde – trotz der zahlreichen Filme, Serien, Bücher und Comics rund um die Saga.

Das ändert sich gerade dank der neuen Serie „The Mandalorian“ und Serienschöpfer, Autor und Produzent Jon Favreau. Es wird sogar die Frage gestellt, ob Baby Yoda vielleicht sogar zur dunklen Seite der Macht wechseln könnte?

Die neuen Folgen gibt es immer Freitags auf dem Streamingdienst Disney+ zu sehen. Die ausstehende 7. und 8. Folge der zweiten Staffel erscheinen noch vor den Weihnachtsfesttagen. Demnach findet das große Staffel-Finale am 18. Dezember statt.

Fans dürfen aufatmen, eine dritte Staffel ist bereits in Arbeit und wird voraussichtlich im Herbst 2021 auf Disney+ erscheinen.