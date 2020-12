Es war nur ein kleiner Satz, der in Star Wars: The Clone Wars fast schon beiläufig fiel, damit jedoch eine regelrechte Lawine lostreten sollte. In der Animationsserie sagte Premierminister Almec zu Obi-Wan, Kopfgeldjäger Jango Fett sei kein echte Mandalorianer – und somit ebenfalls nicht sein Klon Boba Fett.

Viele Fans waren entrüstet über diese Aussage, doch die aktuellste Episode der 2. Staffel von The Mandalorian rückt diese in ein etwas anderes Licht und verändern die Hintergrundgeschichte der beiden legendären Killer.

The Mandalorian klärt jahrelangen Boba Fett-Streitpunkt

In der neuen „The Mandalorian“-Folge erreichen Din Djarin und der kleine Grogu den Planeten Tython. Nachdem sie an diesem besonderen Ort ankommen, von dem ihnen Ahsoka Tano erzählt hatte, bemerkt unser wortkarger Hauptcharakter, dass ihnen jemand gefolgt ist.

Wenig später gibt sich dieser jemand zu erkennen: Es ist der lange Jahre für tot gehaltene Kopfgeldjäger Boba Fett – und er will seine Rüstung zurück, die Cobb Vanth an Din übergeben hatte. Der Protagonist weigert sich jedoch, ihm die Rüstung auszuhändigen, da er kein echter Mandalorianer sei. Oder zumindest dachten wir das.

Boba Fett in der 14. Episode von „The Mandalorian“ (© Disney/Lucasfilm)

Später holt sich Boba Fett die Rüstung eigenhändig zurück und zeigt Din, dass diese zuvor auf seinen Vater zugelassen war, ehe sie auf ihn überging. Aus dem ID-Code geht ebenfalls hervor, dass Jango Fett, genauso wie Din, ein Findelkind war. Er erwies sich der Rüstung als würdig, als er im Mandalorianischen Bürgerkrieg kämpfte.

Dies schreibt nun rückwirkend die Aussage Almecs in „The Clone Wars“ um. Dort sagte er, Kopfgeldjäger Jango Fett habe die Rüstung gestohlen und sei, obwohl er von Concord Dawn, einem mandalorianischen Planeten stamme, kein echter Mandalorianer.

Darüber hinaus scheint es auf ältere „Star Wars“-Comics anzuspielen, die mittlerweile zum Legends-Bereich zählen. In diesen Geschichten erfahren wir, dass Jaster Mereel, ein einflussreicher Mandalorianer, Jango Fett adoptierte, um aus ihm einen wahren Mandalorianer zu machen. In dieser Geschichte war Jango somit, wie auch Din, ein Findelkind.

Nun müssen sich die beiden Mandalorianer Boba Fett und Din Djarin zusammentun, um Grogu aus der Gewalt von Moff Gideon zu befreien. Ob ihnen das gelingen wird, erfahren wir in den nächsten Episoden von „The Mandalorian“, die immer freitags exklusiv bei Disney+ laufen.