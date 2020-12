Die Meldungen der letzten Monate haben sich bekanntlich letzten Freitag bewahrheitet, denn Fanliebling und Ex-Jedi Ahsoka Tano feierte ihr Live-Action-Debüt in der jüngsten Episode von The Mandalorian. Mit im Gepäck hatte sie dabei natürlich ihre zwei weißen Lichtschwerter.

Bekanntlich ist das eine überaus ungewöhnliche Farbe und tatsächlich ist sie im offiziellen „Star Wars“-Kanon der einzige uns bekannte Charakter, der weiße Lichtschwerter nutzt. Doch woher hat Anakin Skywalkers einstige Schülerin diese besonderen Waffen?

Star Wars: Wer ist Fanliebling Ahsoka Tano?

Vor The Mandalorian: Ahsoka versteckt sich im Exil und kämpft gegen Inquisitoren

Die Antworten hierauf liefert uns der Roman „Star Wars: Ahsoka“ von Autorin Emily Kate Johnston, der hierzulande 2017 erschien. Nach den Ereignissen auf Mandalore und der Order 66, die Ahsoka im Finale von „Star Wars: The Clone Wars“ hautnah miterlebte, versteckte sie sich als „Ashla“ auf dem Planeten Thabeska.

Dort konnte sie jedoch nicht allzu lange bleiben, weshalb ihr Weg sie letztendlich nach Raada führte. Nachdem Gerüchte über einen überlebenden Jedi auf dem Planeten kursierten, entsandte das Imperium einen seiner Inquisitoren, den Sechsten Bruder. Er sollte den Meldungen auf den Grund gehen und stellte sich dem einstigen Padawan zum Kampf.

Konzeptzeichnung aus der 13. Episode von „The Mandalorian“ (© Disney/Lucasfilm)

Ahsoka gelang es, den Inquisitor im Duell zu besiegen. Anschließend entnahm sie seiner Waffe, einem Doppellichtschwert mit rotierender Klinge, die darin verbauten zwei Kyberkristalle. Mithilfe der Dunklen Seite der Macht brachten die Inquisitoren, ähnlich wie die Sith, ihre Kristalle zum Bluten, woraufhin sie eine rote Farbe annahmen. Ahsoka nutzt die Helle Seite der Macht, um die Kristalle zu heilen und zu reinigen. So nahmen sie am Ende eine weiße Farbe an.

Beide Kristalle verbaute sie anschließend in zwei neue Lichtschwerter, deren Klingen in einem hellen Weiß erstrahlen. Dies hat übrigens ebenfalls symbolischen Charakter, verdeutlicht es doch, dass Ahsoka weder den Jedi noch den Sith angehört, sondern jenseits beider Orden steht. Natürlich erwiesen sich ihre neuen Waffen auch in der Praxis als äußerst nützlich, schließlich kämpfte sie damit in den darauffolgenden Jahren gegen weitere Inquisitoren sowie deren Meister, Darth Vader.

Zuletzt nutzte sie ihre beiden Lichtschwerter auf dem Planeten Corvus, wo sie auch einem gewissen wortkargen Mandalorianer und einem Kind namens Grogu begegnete. Ob wir Ahsoka in der 2. Staffel von The Mandalorian nochmal sehen werden, bleibt jedoch abzuwarten. Die neuen Folgen der „Star Wars“-Serie laufen immer freitags exklusiv bei Disney+.

