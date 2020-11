Die letzte Episode der 2. Staffel von The Mandalorian begann so wie eine übliche „Mission der Woche“-Folge, die wir bereits bestens von der Serie kennen. Unser wortkarger Hauptcharakter sollte seinen Freunden Greef Karga und Cara Dune bei der Infiltration sowie Zerstörung einer imperialen Basis helfen.

Im Inneren der Einrichtung machen sie jedoch eine erschreckende Entdeckung, die auf Experimente am Kind hindeutet. Gegenüber dem Magazin Empire ging Carl Weathers, der in dieser Episode sogar hinter der Kamera als Director zum Einsatz kam, kürzlich näher auf diese Szene und vor allem die Musikauswahl darin ein. Achtung, SPOILER voraus!

Verbindet das Kind The Mandalorian mit den Sequels?

Nachdem sie sich ihren Weg ins Innere der Basis freigekämpft haben, gelangen unsere Hauptfiguren in einen Raum, der wohl als Labor genutzt wurde. Dort finden sie mehrere Wesen, die in Flüssigkeitstanks schwimmen und bei denen es sich wohl um imperiale Experimente handelt. Für diese scheint das Kind eine wichtige Rolle gespielt zu haben.

Wer während dieser Szene die Ohren spitzt, hört das Musikthema von Snoke. Dieses legt eine Verbindung zu jenen Entwicklungen nahe, die in Episode IX enthüllt wurden: Imperator Palpatine versuchte lange, einen neuen Körper zu erschaffen und ein Ergebnis dieser Experimente war der Oberste Anführer der Ersten Ordnung. Wie Weathers ausführt, sei diese Verbindung anfangs jedoch nicht geplant gewesen:

„Ich habe es geliebt, denn es wurde fast keine Spur gelegt, um Ihnen zu sagen, worum es hier geht. […] Und wenn man herausfindet, worum es hier wirklich geht, kommt man schließlich zu dem Schluss: Oh Mann, die Sache ist viel größer, als wir dachten.“ Carl Weathers gegenüber Empire

Konzeptzeichnung aus der 12. Episode von „The Mandalorian“ (© Disney/Lucasfilm)

Genauer ins Detail geht der Director zwar nicht, doch er deutet an, dass der anschließende Dialog bereits viel darüber verrät, was das Imperium wirklich plant. Weiterhin führt Weathers aus:

Dann kommt die Figur im Hologramm herein und unterstreicht, worum es geht und wer wirklich für alles verantwortlich ist. Wir verstehen jetzt also, dass diese Episode wirklich zu all dem zurückführt, was da draußen vor sich geht und womit der Mandalorianer und wir alle mit diesem Typen namens Moff Gideon zu tun haben. Carl Weathers gegenüber Empire

Auch wenn Weathers es nicht explizit ausspricht, scheint „The Mandalorian“ langsam doch auf jene Geschehnisse hinzuarbeiten, die in der Sequel-Trilogie besonders wichtig werden. Wie genau all dies miteinander verbunden wird, erfahren wir allerdings wohl erst in einer der kommenden Episoden, die immer freitags auf Disney+ erscheinen.