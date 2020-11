Obwohl die jüngste Episode der 2. Staffel von The Mandalorian wieder etwas wie eine Nebenmission wirkte, erweiterte sie doch das Mysterium rund um die Pläne Moff Gideons und der Überreste des Imperiums. Um es anders zu sagen: Die neue Folge hielt ein paar Überraschungen für unsere wortkarge Hauptfigur und uns Zuschauern bereit.

Zunächst stolperten sie über einen besonderen Raum in einer offenbar doch nicht so verlassenen imperialen Basis, in der Experimente an dem Kind angedeutet werden. Doch gerade das Ende der Episode sorgte dann nochmal für Stirnrunzeln, denn es wird ein besonderes Projekt angedeutet. Doch Achtung, es folgen massive SPOILER zu Staffel 2, Episode 4.

The Mandalorian Staffel 2: Bringt Moff Gideon die Dark Troopers zurück?

Die große Enthüllung hoben sich die Verantwortlichen der „Star Wars“-Serie bis zum Ende der Folge auf, denn dort erfahren wir, dass die Überreste des Imperiums wieder die Fährte von Din Djarin und dem Kind aufgenommen haben. Doch gleich darauf wird angedeutet, dass Moff Gideon wohl einen besonderen Plan verfolgt.

Wie es aussieht, könnte das Vorhaben des „The Mandalorian“-Bösewichts Verbindungen zum Legends-Bereich haben, denn womöglich arbeitet er an der Entwicklung von Dark Troopers. Diese erschienen erstmals im Videospiel „Star Wars: Dark Forces“ und eventuell machen sie bald auch unserem Mandalorianer und seinen Freunden das Leben schwer.

Dark Troopers in „Star Wars: Dark Forces“ (© Disney/LucasArts)

Bei Dark Troopers handelt es sich um verbesserte Kampfdroiden, die eine massive Panzerung haben, welche etwas an die Rüstung eines Stormtroopers erinnert. Darüber hinaus hatten sie ebenfalls Jetpacks auf dem Rücken, die sie im Einsatz flexibler machen. Die Entwicklung dieser Einheiten wird dabei in vier Phasen unterteilt.

In Phase 0 bediente sich das Imperium jener Technologie, die einst Anakin Skywalker in Darth Vader verwandelte. Es waren somit keine reinen Maschinen, sondern Cyborgs. Für diese Experimente wurden vor allem alte Klonsoldaten genutzt, doch nachdem die Klone für das Imperium zusehends ihren Wert verloren, wurde das Projekt eingestellt.

Phase I waren später Kampfdroiden, die einen Skelettähnlichen Körper besaßen. Sie verfügten über verhältnismäßig leichte Bewaffnung und Panzerung. Bei der nachfolgenden Phase II verhielt es sich schon anders, denn diese waren die ersten Dark Troopers-Kampfeinheiten. Das Skelett wird mit massiven Rüstungsplatten verstärkt, die selbst Lichtschwertern standhielten. Sie besaßen stärkere Waffen und ein Jetpack.

Mit Phase III erreichte das Projekt schließlich seinen Höhepunkt. Ihre Panzerung war noch stärker und ihre Waffensysteme, wegen verbauter Raketenwerfern, noch durchschlagskräftiger. Sie sollten die nächste Stufe der Sturmtruppen darstellen, doch das Projekt wurde letztendlich im Legends-Bereich eingestellt.

Ob Moff Gideon tatsächlich Dark Troopers herstellen will, muss die Zeit zeigen, doch diese Kampfeinheit würde sich durchaus gut in die bisherigen „Star Wars“-Geschichten von Dave Filoni („The Clone Wars“, „Rebels“) einfügen. Womöglich liefern die noch kommenden Episoden von „The Mandalorian: Staffel 2“, die immer freitags bei Disney+ laufen, weitere Hinweise.