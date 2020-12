Der kleine süße Kerl, Baby Yoda, steht erneut im Mittelpunkt der jüngsten Folge des Serienhits The Mandalorian auf Disney+. Neben den vielen gefährlichen Abenteuern und Gegenspielern, den sich Mando und sein Schützling im Laufe der neuen Staffel beweisen müssen, erfreuen sich die Fans vor allem an Baby Yoda – alias das Kind, dessen Namen nun enthüllt wurde (Vorsicht, Spoiler) – und seine neuesten Aktionen.

Nachdem der gefräßige kleine Racker – bekannt für seine Vorliebe für Eier – bereits einige Zuschauer irritierte, als er der Frog Lady ihre letzten lebenden Nachkommen kurzerhand verschlang, so stürzt sich Baby Yoda in der neuen Folge auf eine beliebte und weniger gefährdete Speise: Kekse.

Wie man blaue Baby Yodas-Kekse selbst backen kann

Jedes Kind liebt Kekse und so kann auch der kleine Kerl nicht widerstehen, als er mit Hilfe der Macht die Kekse einem anderen Kind wegnimmt und selbst verspeist. Serienmacher Jon Favreau verrät nun erstmals Details zu dem Gebäck und bietet den Zuschauern und Fans sogar die Möglichkeit, die Kekse zum Nachzubacken – passend zum Weihnachtsfest.

Mando Mondays: Neue Baby Yoda-Puppe mit Fernbedienung enthüllt

Dafür tat sich Favreau nun mit einem in den USA bekannten und populären Fernsehkoch Andrew Rea zusammen, dem er das offizielle OK gibt, das Gebäck ganz im Stil der Serie zu backen. In der Serie hat man laut Favreau mehr Wert auf die Optik der Kekse gelegt, die in diesem Fall zufällig französische Macarons sind und angelehnt an die legendäre grün-blaue Milch aus dem Star Wars-Universum natürlich auch blau eingefärbt wurden.

Macarons wurden deshalb gewählt, das sie zufällig am Filmset waren, verrät Favreau. Es dürfen aber auch ruhig andere Kekse sein, die der Form und vor allem der blauen Farbe nachempfunden werden und vielleicht einfacher zu Hause nachzubacken sind.

Ein gemeinsames Video mit dem Fernsehkoch und den Serienmacher zeigt in einzelnen Schritten, wie man die Baby Yoda-Kekse nachbacken kann. Das passende Rezept für die blauen Macarons gibt es hier.

Der Koch hat übrigens schon vor zwei Jahren gemeinsam mit Arya-Darstellerin Maisie Williams das Direwolf Bread aus dem Serienhit „Game of Thrones“ nachgebacken.

The Mandalorian auf Disney+

Derweil schreitet die Serie – in der es mit jeder neuen Folge sensationelle Enthüllungen gibt, wie etwa den echten Namen von Baby Yoda – in großen Schritten zum Staffelfinale entgegen. Hinzu kommt ein Wiedersehen mit bekannten und beliebten Charaktere aus dem Star Wars Universum, wie Boba Fett, Ahsoka und Bo-Katan. Zuletzt wurde sogar der Name von Großadmiral Thrawn genannt, auch gibt es wilde Spekulationen darüber, ob vielleicht sogar Luke Skywalker selbst in der Serie mitspielen wird.

Mehr dazu erfahrt ihr in „The Mandalorian“ immer freitags exklusiv bei Disney+.

