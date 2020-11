Star Wars-Megadeals im Black Friday, die Macht ist mit eurem Geldbeutel!

Der Black Friday bietet so manch bemerkenswerte Sonderaktion und so auch die „Star Wars“-Megadeals, die nun bei Onlineshops wie Amazon einzusehen sind. Hier seht ihr alle wichtigen Rabatte zum Franchise in der Übersicht, wir haben das Beste für euch herausgesucht!

Star Wars: Games und Merchandise im Black Friday-Sale

Das „Star Wars“-Universum bietet hier zahlreiche Schnäppchen. Ins Auge springt unter anderem Lukes Piloten-Helm. Wenn ihr schon immer einmal im echten Leben zum X-Wing-Piloten werden wolltet, solltet ihr den Luke Skywalker Battle Simulations-Helm nicht verpassen, der gerade mit einem Rabatt von 41% angeboten wird.

Angebot Hasbro Star Wars E5805EW0 Star Wars The Black Series Luke Skywalker Battle Simulations-Helm PREMIUM ELEKTRONISCHER HELM: Diese Nachbildung von Luke Skywalkers kultigem Helm im Originalmaßstab mit einem...

LICHT- UND SOUNDEFFEKTE BATTLE SIMULATION: Die 3 internen Lautsprecher kreieren einen Surround-Sound und synchronisierte...

INSPIRIERT VON DER STAR WARS SAGA: Luke Skywalker trug seinen kultigen Helm in den Battles mit dem Imperium wenn er...

Außerdem gibt es brandaktuell das mandalorianische Dunkelschwert von Hasbro, das Licht- und Soundeffekte beinhaltet und für Kids ab 5 Jahren geeignet ist. Es handelt sich um ein brandneues Produkt.

Angebot Hasbro Star Wars Mandalorianer Dunkelschwert Lichtschwert Spielzeug mit elektronischen Lichtern und Sounds, Star Wars: The Clone Wars für Kids ab 5 MANDALORIANER DUNKELSCHWERT: In der Star Wars Saga ist dieses einzigartige Lichtschwert mit schwarzer Klinge seit...

ELEKTRONISCHES LICHTSCHWERT MIT SOUNDEFFEKTEN: Das Mandalorianer Dunkelschwert Lichtschwert mit spannenden durch die...

ELEKTRONISCHE BATTLE- UND BLITZ-EFFEKTE: Durch das Schwingen des Mandalorianer Dunkelschwert Lichtschwerts oder das...

Und wenn ihr lieber ein Videospiel aus der weit, weit entfernten Galaxie kaufen oder verschenken möchtet, dann gibt es jetzt im Grunde alle aktuellen Spiele zum Bestpreis. Star Wars: Battlefront 2 kostet lediglich 8,77€. Das neue Star Wars: Squadrons gibt es für die Xbox für kostengünstige 23,99€ und Star Wars Jedi: Fallen Order ist ebenfalls für 23,40€ zu haben (ihr spart hier 61%).

Wer lieber ein wenig Bettlektüre wünscht, der kann sich mit dem 2. Band der Thrawn-Trilogie ein echtes Schnäppchen mit nach Hause nehmen. Das Taschenbuch kostet gerade 5,15€. Außerdem gibt es noch weitere Bücher aus Legends im Angebot.

Doch was wäre ein „Star Wars“-Sale ohne entsprechende Verkleidung, Spielzeug und Merch, von dem wir gar nicht ahnen würden, dass es so etwas überhaupt gibt? Ein paar reduzierte Goodies aus dem Merchandise-Sektor findet ihr zudem hier:

Beim Onlineshop Zavvi findet ihr zudem ein paar preisgünstige Lichtschwerter, günstige Helme aus der Black Series und sogar die animatronische Figur von Baby Yoda (Hasbro) zum Bestpreis!

Bedenkt, dass ihr am Black Friday zudem auf Gaming-Produkte, Gaming-Chairs, Gaming-Laptops, Gaming-Monitore und Festplatten wie SSD-Geräte spart! Vorbeisehen lohnt sich also.