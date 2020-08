Der beste Blick: So einzigartig ist Prinzessin Leias Lichtschwert

Jeder liebt Lichtschwerter. Neben zahlreichen Details, die Star Wars so einzigartig machen, gibt es eine Sache, die stets für Aufsehen gesorgt hat in der epischen Sternensaga. Es ist eine besondere Waffe, das sogenannte Lichtschwert. Mit dieser todbringenden Waffe bekämpfen sich Begabte der hellen und dunklen Seite der Macht zwischen den Sternen in einer weit, weit entfernten Galaxis.

Die Lichtschwerter sind schon etwas ganz Besonderes, denn aufgrund der Tatsache, dass es sowieso recht selten vorkommt, dass jemand über die Macht verfügen kann in Star Wars, so selten sind am Ende auch die Lichtschwerter, die jeder Machtstreiter selbst erstellt.

Dadurch, dass sie also ein Unikat aus Eigenproduktion sind, haben einige Lichtschwerter im Laufe der Zeit einen legendären Status erreicht. Dazu zählt unter anderem das Dunkelschwert von Tarre Vizsla, dem ersten Mandalorianer, der den Jedi-Orden beigetreten ist. Das ominöse Laserschwert mit der dunklen Klinge wird in The Mandalorian: Staffel 2 noch eine große Rolle spielen.

Ein Lichtschwert der Extraklasse: Leias Lichtschwert

In Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers haben wir diesbezüglich ein Detail erfahren, das viele wohl nicht für möglich gehalten hätten. Prinzessin Leia besaß doch tatsächlich einmal ein Lichtschwert. Recht überraschend kam der Rückblick, der Luke und Leia beim Training in jungen Jahren zeigt und das Geheimnis enthüllte. Lukes Lichtschwert ist das wohl bekannteste seiner Art, da es immerhin im allerersten Film Star Wars Episode IV: A New Hope aufgetaucht ist.

Aber was ist mit dem Lichtschwert von Prinzessin Leia? Viele wussten bis zur Sequel-Trilogie wohl noch nicht einmal, dass sie überhaupt über weiterführende Machtkenntnisse verfügte. Denn das wurde in der originalen Trilogie bestenfalls angedeutet. Doch dass sie ein eigenes Lichtschwert besaß, war für viele Zuschauer in den Kinosälen eine große Überraschung.

Innerhalb des Buchs Star Wars: The Lightsaber Collection von Daniel Wallace erhalten wir ab dem 20. Oktober 2020 tiefgreifende Einblicke in jene Waffengattung. Es wird alle Stücke aus den Filmen, Animationsserien, Videospielen, Comics und Büchern enthalten!

Hier sehen wir auch Leias Waffe. Laut Beschreibung ist Leias Schwert:

„Elegant symmetrisch, silber und gold, die Farben erinnern an Leias königliche Erziehung auf Alderaan.“

Wenn ihr mich fragt, passt das Schwert sehr gut zu Leia. Sie ist ihres Zeichens ein Jedi und ein General. Und zeitgleich eine Prinzessin. Sie ist über viele Dinge erhaben und wird in Star Wars stets als starke, eigenständige und einfühlsame Frau charakterisiert. Sie ist noch heute eine der beliebtesten weiblichen Filmfiguren aller Zeiten. Auch nach Carrie Fishers Tod verbleibt Leia Organa als eine der weiblichen Charaktere, die sich auf ewig einen Platz in den Herzen der Zuschauer und Fans gesichert hat. Nicht zuletzt durch den einzigartigen Charme und ihrer starken Persönlichkeit, die Carrie Fisher direkt auf die Figur transportieren konnte.

