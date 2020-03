Die neue Serie The Mandalorian auf Disney Plus bringt uns eine völlig neue Welt aus dem „Star Wars“-Universum näher. Doch wer sind eigentlich die Mandalorianer? Zu den wichtigsten und bekanntesten Vertretern gehören zweifelsfrei Jango und Boba Fett, bekannt aus den Filmen und Serien der Saga von George Lucas.

Nun steht in der ersten Realserie des Franchise erstmals ein weiterer Vertreter der Mandalorianer im Mittelpunkt der Handlung, dargestellt von Pedro Pascal. Bereits zuvor wurde schon viel über das Volk des Planeten Mandalore geschrieben, doch nicht alles gehört auch offiziell zum Kanon von Star Wars. Ihre Historie etwa wurde mit der 2. Staffel von „The Clone Wars“ umgeschrieben und alles, was bisher über das Erweiterte Universum bekannt war, wurde kurzerhand zur Legende gemacht.

Wir versuchen mit dem Ursprung der Mandalorianer aufzuklären, welche Rolle der Held der Serie im gesamten „Star Wars“-Universum einnimmt und ob eine Verbindung zu Boba Fett besteht.

Was verbindet Boba Fett mit dem Mandalorianer?

Die bekanntesten Mandalorianer aus dem „Star Wars“-Universum sind Jango und Boba Fett. Während der Kopfgeldjäger Boba Fett in der Original-Trilogie mit Luke Skywalker einen wichtigen Part einnimmt, spielt sein Vater Jango Fett in der Prequel-Trilogie eine wichtige Rolle.

Jedoch steht inzwischen zweifelsfrei fest: Beide sind keine echten Mandalorianer, auch wenn sie deren Rüstung tragen. Vielmehr handelt es sich bei den beiden Charakteren um Klone, die als Kopfgeldjäger der Krieger-Gilde angehören. Die Idee stammt von George Lucas selbst und wurde in der Serie The Clone Wars von Dave Filoni erstmals enthüllt.

Im Gegensatz dazu handelt es sich um den von Pedro Pascal dargestellten Held der Serie um einen echten Mandalorianer, der vom Planeten Mandalore im Outer Rim stammt.

Die Kopfgeldjäger der Galaxis

Die Mandalorianer verdienen sich als Söldner und Kopfgeldjäger. Sie folgen keiner Ideologie oder Politik, sondern stellten ihre Dienste demjenigen zur Verfügung, der am besten bezahlt. Sie leben jedoch nach einem strengen Kodex, so ist es ihnen beispielsweise nicht erlaubt, vor anderen ihren Helm abzunehmen. Ihre Aufträge führen sie quer durch die Galaxis. Sie beteiligten sich auch an vielen Kriegen, was ihnen den Ruf als mächtigste Kämpfer der Galaxis einbrachten.

© Disney/Star Wars

Neben ihrer Rüstung gehört auch eine einzigartige Waffe zum Mandalorianer, das Darksaber (Dunkelschwert). Einst stahlen Angehörige des Hauses Vizsla ihn aus dem Jedi-Tempel und nutzen ihn, um den Planeten Mandalore unter ihrer Herrschaft zu vereinen. Es folgte ein gewaltiger Bürgerkrieg, der den Planeten verwüstete. Das hatte zur Folge, dass viele Mandalorianer beschlossen, friedlich zu werden und ihre Welt wieder aufzubauen.

Die Geschichte der Mandalorianer

Während der Klonkriege versuchten die Mandalorianer neutral zu bleiben. Doch dem finsteren Darth Maul gelang es, ein Teil von Mandalore unter seine Kontrolle zu bringen und so löste er einen erneuten Bürgerkrieg aus. Sein ehemaliger Meister Darth Sidious entsandte eine Klon-Armee nach Mandalore, um den Planeten zurückzuerobern. Somit fiel das Reich während der Herrschaft des Galaktischen Imperiums unter die Kontrolle des Imperators. Doch die Mandalorianer ruften zum Aufstand aus und konnten den Planeten befreien.

Nach dem Niedergang des Imperiums kehrten auch die Mandalorianer zurück. Hier setzt die neue TV-Serie ein und spielt nach dem Niedergang des Imperiums noch vor der Ersten Ordnung. Der Mandalorian erhält in einer Enklave der Krieger auf dem Planeten Nevarro seine ikonische Rüstung sowie ein Totem, was eine große Ehre für den Krieger darstellt.

© Disney / Star Wars – „The Mandalorian“

Der Kopfgeldjäger und Baby Yoda

In der Serie nimmt der wortkarge Mandalorianer als Held der Geschichte einen Auftrag eines geheimnisvollen Auftraggebers (Werner Herzog) an, jemanden zu finden und auszuliefern. Dabei stellt sich heraus, dass es sich um niemand Geringeres als The Child handelt, auch bekannt als Baby Yoda. Entgegen den Regeln der Kopfgeldjäger-Gilde entschließt er sich, das Kind nicht abzuliefern sondern zu beschützen, wodurch er selbst zur Zielscheibe der übrigen Kopfgeldjäger wird. Der Mandalorianer schlägt sich mit dem Kind quer durch die Galaxis immer auf der Hut vor seinen Gegnern, denn trauen kann er niemanden.

Star Wars: The Mandalorian wird derzeit mit der ersten Staffel auf dem neuen Streamingdienst Disney Plus ausgestrahlt. Zu weiteren Besetzung gehören Carl Weathers (Greef Karga), Gina Carano (Cara Dune), Giancarlo Esposito (Moff Gideon) und Nick Nolte (Kuiil).

Eine zweite Staffel (hier mehr erfahren) ist bereits in Arbeit und wird voraussichtlich im Herbst 2020 ausgestrahlt. Darüber hinaus stellt Disney-Chef erste Spin-offs zur Serie in Aussicht.