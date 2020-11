Baby Yoda und Mando erscheinen für Fortnite, Season 5-Leak zeigt Skins

Wie es im Fortnite-Kosmos an der Tagesordnung ist, gab es nun einen weiteren großen Leak, der schon jetzt aufzeigt, wie die neuen Inhalte aussehen werden, die in Season 5 folgen werden.

Epic Games hält weiter an der Zusammenarbeit mit Disney fest. Sie warten nun mit dem nächsten Streich auf. Nachdem es zuletzt viel aus dem Marvel-Kosmos in Fortnite Kapitel 2, Saison 4 gab, geht es nun wieder zurück in die Galaxie weit, weit entfernt.

Und wie könnte es auch anders sein, ein Crossover zu The Mandalorian zu etablieren, erscheint wie der aktuell logische Schritt. Da die 2. Staffel auf Disney+ derzeit auf Hochtouren läuft und die Fans schon ganz gespannt der 5. Folge entgegenfiebern, die am kommenden Freitag live geht, führt der Weg nun ins Fortnite-Universum.

Ihr habt richtig gehört. Den namensgebenden Mandalorianer Din Djarin und das Kind, auch besser bekannt als Baby Yoda, werdet ihr bald in Fortnite durch die Gegend hüpfen sehen.

Der Leak via Dataminer SexyNutella deutet darauf hin, dass die neuen „Star Wars“-Inhalte Ende November oder im Dezember 2020 folgen. Im nachfolgenden Bild seht ihr ein geleaktes Bild mit dem spacigen Revolverhelden und dem Kind:

New fortnite launcher icon coming soon! pic.twitter.com/NzakN5sapI — SexyNutella – Fortnite DataMiner (@SexyNutella_) November 24, 2020

Diese Leaks haben sich in der Vergangenheit im Grunde als zu 100% glaubwürdig erwiesen. Wir hegen also keine Zweifel, dass diese neuen Skins mit Battle Pass in Season 5 Einzug halten werden.

Die offizielle Ankündigung dürfte in den nächsten Tagen folgen. Wenn Epic Games die neuen Inhalte bestätigt, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de. Schaut also regelmäßig vorbei und checkt die Updates!

