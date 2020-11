PS Plus und PS Now reduziert: Schlagt bei diesem Black Friday-Deal zu!

Mit dem Black Friday ist wieder die ideale Zeit des Jahres angebrochen, um sein Abo für PlayStation Plus oder PlayStation Now um weitere zwölf Monate zu verlängern. Die ersten Black Friday-Angebote bieten die beiden Dienste nämlich aktuell wieder zum seltenen Tiefpreis an und so günstig werden sie in diesem Jahr kein weiteres Mal sein, schlagt also lieber zu!

Wie gut ist der Rabatt? Normalerweise kostet ein Jahr bei PS Plus 59,99 Euro. Die aktuellen Deals bei Amazon, Media Markt und Saturn senken den Preis jedoch um satte 25 Prozent, sodass ihr nur noch 44,99 Euro bezahlt. Ebenso vergünstigt, könnt ihr damit derzeit 12 Monate PS Now-bekommen!

Gaming-Deals bei Amazon: Black Friday Week mit PS Plus, Xbox, Games und mehr

Welche Händler das Angebot derzeit führen, haben wir euch im Folgenden übersichtlich aufgelistet, damit ihr den Shop eurer Wahl supporten könnt:

Amazon

MediaMarkt

Saturn

Was ist PS Plus?

Mit einem Abonnement bei PS Plus könnt ihr nicht nur auf exklusive Rabatte und Online-Funktionen inklusiver aller Multiplayer-Modi eurer Spiele zugreifen. Ihr besitzt zudem einen 100GB großen Cloud-Speicher und erhaltet jeden Monat zwei Gratis-Games obendrauf! PS5-Spieler können sogar von weiteren Funktionen wie der Spielhilfe profitieren und sich über die fette PS Plus Collection voller kostenloser Spiele freuen.

PS5: So aktiviert ihr die PS Plus Collection auch auf der PS4

Was ist PS Now?

Bei PlayStation Now handelt es sich dagegen um einen Cloud-Gaming-Dienst, den Sony vor gut fünf Jahren ins Leben gerufen hat. Mit einem dortigen Abonnement erhaltet ihr Zugriff auf über 700 Spiele, die ihr über PC, PS4 und PS5 streamen oder herunterladen könnt. Darin enthalten sind auch nostalgische PS2- und PS3-Titel, aber auch AAA-Games der aktuellen Generationen, zu denen sich monatlich neue Spiele hinzugesellen.