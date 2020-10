Sony hat im Rahmen einer Sonderausgabe der State of Play die Benutzeroberfläche der PS5 vorgestellt und dabei zahlreiche Details vorgestellt, auf die sich Spieler freuen können. Die Neuerungen am UI haben wir euch in diesem Beitrag umfangreich zusammengefasst.

Spielhilfen exklusiv für PS Plus-Nutzer

Doch im Folgenden möchten wir gerne auf ein besonders interessantes Feature eingehen, das im Vorfeld bereits vermutet wurde und sich nun bestätigt hat. Als Mitglied bei Sonys kostenpflichten Dienst PlayStation Plus erhaltet ihr auf der PS5 exklusive Hilfe, wenn ihr diese im Spiel benötigt.

Auf diese Art und Weise erhaltet ihr in Spielen, die dieses Feature unterstützen, nicht nur gezielt Hilfe, sondern vermeidet gleichzeitig auch im Internet zu surfen und dabei möglicherweise auf YouTube-Videos oder Artikel zu stoßen, in denen ihr gespoilert werden könntet.

PS5 – Benutzeroberfläche samt Control Center und Homescreen vorgestellt, was ist neu am UI?

In dem Beispiel von Sony erhaltet ihr durch ein vorgeschlagenes Video Hilfe, ohne dabei einen Browser öffnen oder das Spiel verlassen zu müssen. Das Video wird euch dann entweder auf der linken oder rechten Bildschirmhälfte angezeigt oder kann kurzzeitig vergrößert werden, während das Spiel im Hintergrund weiterhin aktiv ist.

Im Folgenden haben wir euch das offizielle Video von Sony eingebunden. Bei Minute 4:30 wird erklärt, wie genau das neue Feature funktioniert.

Wie findet ihr diese Funktion auf der PS5? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare.