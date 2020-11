PS Plus im November 2020: Neue Spiele sind ab sofort verfügbar

PlayStation Plus im November 2020 verfügbar

Ab sofort stehen die neuen November-Games für alle Abonnenten von PS Plus zum kostenlosen Download zur Verfügung. In diesem Monat dürft ihr euch auf das Action-Rollenspiel „Mittelerde: Schatten des Kriges“ von Warner Bros. aus dem Jahr 2017, das Action-Adventure „Hollow Knight: Voidheart-Edition“ sowie den PS5-Titel „Bugsnax“ freuen.

Hinweis: „Bugsnax“ für die PS5 ist für alle PS Plus-Mitglieder erst zum Release der PlayStation 5 am 19. November 2020 verfügbar.

Über Mittelerde: Schatten des Krieges

Die Schlacht um Mittelerde nimmt gerade erst ihren Anfang. Angesiedelt zwischen den Ereignissen von „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“, lädt Mittelerde: Schatten des Krieges ein weiteres Mal in J. R. R. Tolkiens ikonische Welt der Zauberer, Orks und Elben ein. Spieler kehren in die fantastische Welt von Mittelerde zurück und behaupten sich gegen die tödliche Bedrohung von Sauron und seinen Nazgûl, während sie versuchen, die Ausbreitung von Unheil und Boshaftigkeit im Land aufzuhalten. Aufbauend auf dem markanten Nemesis-System von Mittelerde: Mordors Schatten, wird „Mittelerde: Schatten des Krieges“ den Spieler und seine Handlungen ins Zentrum des Konflikts setzen.

Über Hollow Knight: Voidheart-Edition

„Hollow Knight: Voidheart-Edition“ ist ein episches Action-Adventure voller Insekten und Helden. Spieler erkunden verwinkelte Höhlen, uralte Städte und tödliche Einöden, kämpfen gegen verdorbene Kreaturen, machen bizarre Käfer zu Verbündeten und lüften uralte Geheimnisse im Herzen des Königreiches. Die Voidheart-Edition beinhaltet zusätzlich vier Inhaltspacks, die nahtlos ins Spiel integriert sind und neue Fähigkeiten, Aufgaben und Bosse bieten.

Über Bugsnax

„Bugsnax“ entsendet die Spieler auf ein seltsames Abenteuer nach Snaktooth Island, der Heimat der sagenhaften Bugsnax – Wesen, die halb Käfer und halb Leckerbissen sind. Bei der Ankunft stellt sich jedoch heraus, dass die furchtlose Entdeckerin und Gastgeberin Elizabert Megafig verschwunden und ihr Lager ein heilloses Durcheinander ist. Zudem sind ihre Gehilfen über die ganze Insel verstreut sind … allein und hungrig! Die Aufgabe des Spielers ist es, die Geheimnisse von Snaktooth Island zu lüften: Was ist mit Lizbert geschehen? Was sind Bugsnax und woher stammen sie? Aber vor allem: Warum sind sie SO LECKER?

