PS5: So aktiviert ihr die PS Plus Collection auch auf der PS4

Mit der PS Plus Collection können PlayStation Plus-Mitglieder auf der PS5 die 20 besten PS4-Spiele auf der Next-Gen-Konsole erleben. Doch ihr könnt die gesammelten Games auch auf der PlayStation 4 selbst erleben, indem ihr die Kollektion entsprechend aktiviert. Dafür benötigt ihr allerdings trotzdem eine PlayStation 5– oder zumindest jemanden, der eine besitzt.

PS Plus Collection auf der PS4 statt PS5

Ehrlich gesagt sind wir uns nicht ganz sicher, weshalb man die PlayStation Plus Collection auf der PS4 spielen sollte, wenn man doch eine nagelneue PS5 mit immens vielen Vorteilen besitzt. Aber hey, immerhin ist es möglich.

So geht’s: Um die Games auch auf der PlayStation 4 kostenlos zocken zu können, müsst ihr selbstverständlich eine aktive Mitgliedschaft bei PS Plus besitzen und eine PlayStation 5. Auf der Next-Gen-Konsole besucht ihr dann den PlayStation Store und aktiviert die Spiele entsprechend. Daraufhin gehen die Titel in euren Account über, wie bei allen anderen kostenlosen PlayStation Plus-Spielen, und können auf der PS4 heruntergeladen werden.

Was mache, ich wenn ich keine PS5 habe? Ganz gewiefte Füchse können die Möglichkeit nutzen und einen PS5-Besitzer fragen, ob sie sich mit ihrem PSN-Konto auf der Next-Gen-Konsole anmelden können. Anschließend können sie die komplette Sammlung ebenso auf der PlayStation 4 nutzen, sollten sie selbst noch keine 5er besitzen.

Die Liste der PlayStation Plus Collection

In der Kollektion sind 20 der beliebtesten PS4-Games enthalten, die teilweise exklusiv für die Konsole erschienen sind:

God of War

The Last of Us: Remastered

Uncharted 4: A Thief’s End

Battlefield 1

Monster Hunter World

Fallout 4

Final Fantasy XV

The Last Guardian

Ratchet and Clank

Infamous: Second Son

Days Gone

Bloodborne

Detroit: Become Human

Batman Arkham Night

Mortal Kombat X

Persona 5

Until Dawn

Resident Evil: Biohazard