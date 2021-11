Lange mussten Fans auf einen neuen Star Wars-Film in den Kinos warten – und nun dauert es sogar noch länger als geplant: Der nächste Film aus der Sternenkrieg-Saga trägt den Titel Rogue Squadron und stammt von der gefeierten „Wonder Woman“-Regisseurin Patty Jenkins.

Die erste Ankündigung erfolgte Ende 2020 und eigentlich sollte im Laufe dieses Jahres die Produktion beginnen, doch daraus wird nun nichts. Wie US-Medien aus internen Quellen erfahren haben möchten, hat Lucasfilm die Produktion wieder von dem Kalender genommen. Gerüchten nach die Dreharbeiten frühestens 2022 aufgenommen werden.

Nächster Star Wars-Film Opfer von Corona?

Das dürfte sicherlich an der anhaltenden Corona-Pandemie liegen, die schon für so manche Verschiebungen zahlreicher großer Filmproduktionen verantwortlich ist. Die strengen Hygieneauflagen sehen nämlich vor, dass in den großen Studios nur ein umfangreicher Film gedreht werden darf und nicht wie sonst verschiedene Produktionen parallel stattfinden können. Aus diesem Grund verspäten sich auch einige der angekündigten Star Wars-Serien wie die Rogue One Prequel-Serie.

Während der Produktionsstau die Pläne der Studios gehörig durcheinander würfelt, geraten auch die Filmemacher wie Regisseurin Patty Jenkins in terminliche Konflikte, da sie derzeit an Wonder Woman 3 mit Gal Gadot aus dem DCEU arbeitet. Hoffen wir, dass sie recht bald genügend Zeit für den mit Spannung erwarteten neuen Star Wars-Film findet.

Kinostart von Rogue Squadron für 2023 geplant

Bislang listet Disney den nächsten Star Wars-Film „Rogue Squadron“ nach der Skywalker-Saga für einen Kinostarttermin Ende Dezember 2023. Ob der Releasetermin gehalten werden kann, bleibt abzuwarten. Bislang ist wenig über die Handlung des neuen Sternenkriegabenteuers sowie der Besetzung bekannt. Wir halten euch diesbezüglich aber natürlich hier auf PlayCentral auf dem Laufenden.

Derweil dürfen sich Fans auf eine kommende 3. Staffel The Mandalorian für 2023 freuen. Zuvor geht in wenigen Wochen die erste Boba Fett-Serie als erstes Spin-off auf Disney Plus an den Start, gefolgt von einer Obi-Wan-Serie und einigen weiteren neuen Serien im „Star Wars“-Universum.

