Der preisgekrönte Kultcomic Y: The Last Man von Brian K. Vaughan aus dem DC Comic Verlag wird erstmals als Science-Fiction-Serie verfilmt. Die erste Staffel geht bereits im September exklusiv auf Disney Plus an den Start. Wir werfen einen Blick auf die neue Serie und zeigen euch, was ihr bei der düsteren, postapokalyptischen Adaption erwarten könnt.

Y: The Last Man auf Disney Plus – Start, Episoden und Inhalt

Wann kommt „Y: The Last Man“ auf Disney Plus? Die Science-Fiction-Adaption startet am 22. September 2021 exklusiv bei Disney Plus. Die US-Premiere findet am 13. September auf dem US-Sender FX statt.

Wie viele Episoden gibt es? Die neue Serie „Y: The Last Man“ umfasst 10 Episoden, die ab dem 22. September mit wöchentlich einer neuen Folge bei Disney Plus gezeigt werden.

Erste Story-Details zur Serie: Worum geht es in Y: The Last Man?

Nach einem verheerenden Ereignis ist die Welt nicht mehr so wie sie einmal war: Aus unerfindlichen Gründen wurden alle männlichen Tiere wie Menschen mit einem Y-Chromosom als Folge einer mysteriösen Seuche ausgelöscht. Alle, bis auf Yorick als einziger lebender Mann auf der Erde mit seinem Kapuzineräffchen Ampersand.

Nach der Katastrophe reist Yorick nach Washington, wo er seine Mutter, ein Mitglied des Repräsentantenhauses, trifft. Die neue Präsidentin kommandiert die Culper-Ring-Agentin 355 ab, um Yorick nach Boston zu eskortieren. Dort soll der letzte bekannte Aufenthaltsort der Genetikerin Dr. Mann sein.

Sie soll Yorick studieren, der die einzige Hoffnung zum Überleben der Menschheit bildet. Als letztes lebendes Exemplar soll er der Wissenschaft helfen, den Grund für die Katastrophe zu finden. Doch andere Mächte verfolgen eine andere Agenda und machen Jagd auf den letzten Mann auf Erden. Yorick und Agentin 355 begeben sich auf eine gefährliche Reise durchs Land.

Yorick und sein Kapuzineräffchen in den Kult-Comics. © DC Comic

Besetzung der Serie: Der Cast von Y: The Last Man

Inzwischen wurde eine erste Besetzung und ihre dargestellten Charaktere bekannt gegeben. Neben dem Hauptdarsteller Ben Schnetzer als Yorick Brown sind folgende Schauspieler mit dabei:

Ben Schnetzer als Yorick Brown © Rafy Winterfeld/FX

Wer steckt hinter der Sci-Fi-Serie?

Die Serie wird von Showrunnerin Eliza Clark entwickelt, basierend auf dem preisgekrönten DC Kult-Comic. Die Verfilmung der preisgekrönten Comic-Reihe von Brian K. Vaughan ist bereits seit geraumer Zeit geplant und blickt auf eine lange und turbulente Produktionszeit zurück.

Ursprünglich als Kinofilm geplant, entwickelte der zum Disney Konzern gehörige US-Sender FX nun eine Serie für den Streamingdienst Hulu, die außerhalb der USA auf Disney+ gezeigt wird.

Erste Trailer zu Y: The Last Man

Passend zum baldigen Serienstart auf Disney+ ist kürzlich ein offizieller Trailer erschienen, der einen ersten Blick auf die düstere Zukunftsaussicht wirft: