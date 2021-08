Der preisgekrönte Kultcomic „Y: The Last Man“ von Brian K. Vaughan erschien 2002 im DC Comics Verlag und sollte bereits seit geraumer Zeit verfilmt werden. Zunächst als Kinofilm geplant, geht jetzt eine Serie am 22. September auf Disney Plus an den Start. Ein kürzlich erschienener erster Trailer wirft einen Blick auf eine düstere Zukunft in einer postapokalyptische Welt, in der nur ein Mann mit seinem Kapuzineraffen überlebt hat.

DC Kult-Comic kommt als Serie zu Disney Plus

Wann kommt „Y: The Last Man“? Die Comic-Adaption geht am 22. September auf Disney Plus an den Start mit wöchentlich einer neuen Folge.

Worum geht es in „Y: The Last Man“? Nach einem verheerenden Ereignis ist die Welt nicht mehr so wie sie einmal war: Aus unerfindlichen Gründen wurden alle männlichen Tiere wie Menschen mit einem Y-Chromosom als Folge einer mysteriösen Seuche ausgelöscht. Alle, bis auf Yorick als einzig lebender Mann und sein Kapuzineräffchen Ampersand.

Nach der Katastrophe reist Yorick nach Washington, wo er seine Mutter, Mitglied des Repräsentantenhauses, trifft. Die neue Präsidentin kommandiert die Culper-Ring-Agentin 355 ab, um Yorick nach Boston zu eskortieren. Dort ist der letzte bekannte Aufenthaltsort der Genetiker Dr. Mann. Yorick die einzige Hoffnung ums Überleben der Menschheit.

Als letztes lebendes Exemplar soll er der Wissenschaft helfen, den Grund für die Katastrophe zu finden. Doch andere Mächte verfolgen eine andere Agenda und machen Jagd auf den letzten Mann auf Erden. Yorick und Agentin 355 begeben sich auf eine gefährliche Reise durchs Land.

Besetzung der Serie mit Ben Schnetzer

Die Serie „Y: The Last Man“ wird von Showrunnerin Eliza Clark entwickelt, basierend auf dem DC Kult-Comic. Inzwischen steht die Besetzung der Serie fest, die wie folgt aussieht:

Ben Schnetzer als Yorick Brown

als Yorick Brown Diane Lane als Jennifer Brown, Yorricks Mutter und US-Senatorin

als Jennifer Brown, Yorricks Mutter und US-Senatorin Olivia Thirlby als Hero Brown, Yoricks Schwester

als Hero Brown, Yoricks Schwester Ashley Romans als Agent 355, Yorricks Bodyguard

als Agent 355, Yorricks Bodyguard Amber Tamblyn als Kimberly Cunningham

als Kimberly Cunningham Marin Ireland als Nora Brady

als Nora Brady Diana Bang als Dr. Allison Mann

als Dr. Allison Mann Elliot Fletcher als Sam Jordan

als Sam Jordan Juliana Canfield als Beth DeVille

Die Comic-Verfilmung blickt auf eine lange und turbulente Produktionszeit zurück. Ursprünglich als Kinofilm geplant, entwickelte der zum Disney Konzern gehörige US-Sender FX nun eine Serie für den Streamingdienst Hulu, die außerhalb der USA auf Disney Plus gezeigt wird.

Was sonst noch alles im September auf Disney Plus an den Start geht, findet ihr in der folgenden Übersicht:

