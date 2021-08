Disney Plus September 2021: Alle neuen Filme und Serien im deutschen Programm

Im September 2021 wird das Programm von Disney Plus um weitere neue Filme, Serien und Dokumentationen erweitert. Zu den Neuheiten zählen hierbei Disney Originals sowie Produktionen aus dem Hause Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr. Die Liste mit allen Neuheiten im deutschen Disney Plus-Programm findet ihr hier.

Noch kein Disney Plus-Abo? Mit Klick auf den unterstehenden Button erhaltet ihr alle Informationen zu einer Mitgliedschaft bei Disney+, die euch den Zugang zu allen hochkarätigen Inhalten von Star Wars, Marvel, Pixar, den Walt Disney Studios, 20th Century Studios oder der Star-Kategorie ermöglicht.

Neue Filme und Serien im September 2021 auf Disney Plus

Als Highlight im neuen Monat präsentiert Disney Plus unter anderem die neue Anime-Anthologie-Serie Star Wars: Visions mit neuen Storys und Kurzgeschichten aus dem Sternenkrieg-Universum.

Außerdem geht die neue Serie American Horror Stories als Spin-off der Erfolgsserie AHS sowie die lang erwartete Comic-Verfilmung Y: The Last Man nach den gefeierten DC Comics von Brian K. Vaughan an den Start. Die aktuelle 11. Staffel von The Walking Dead wird mit den neuen Folgen zeitgleich zur US-Premiere fortgesetzt und Simpsons-Fans erhalten mit der neuen 32. Staffel Nachschub von Homer, Bart und den übrigen der Kultserie.

Alle weiteren Neuheiten bei Disney Plus findet ihr in den Auflistungen unterhalb, sortiert nach Serien und Filmen.

1. September: Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 2 (Star)

– Staffel 11, Episode 2 (Star) 1. September: Das eine Wort: Feyenoord – Staffel 1, Episode 1 (Star)

– Staffel 1, Episode 1 (Star) 1. September: Grown-Ish – Staffel 3 (Star)

– Staffel 3 (Star) 1. September: Grey’s Anatomy – Staffel 17, Episode 16 & 17 – Staffelfinale (Star)

– Staffel 17, Episode 16 & 17 – Staffelfinale (Star) 1. September: Seattle Firefighters – Staffel 4, Episode 16 – Staffelfinale (Star)

– Staffel 4, Episode 16 – Staffelfinale (Star) 1. September: Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 6

– Staffel 1, Episode 6 1. September: Marvel Studios LEGENDS – Neue Episode

– Neue Episode 1. September: Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 9

– Staffel 1, Episode 9 1. September: Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 7

– Staffel 1, Episode 7 1. September: What If…? – Staffel 1, Episode 4

– Staffel 1, Episode 4 6. September: The Walking Dead – Staffel 11, Episode 3 (Star)

– Staffel 11, Episode 3 (Star) 7. September: Only Murders in the Building – Staffel 1, Episode 4 (Star)

– Staffel 1, Episode 4 (Star) 8. September: American Horror Stories – Staffel 1, Episode 1 (Star)

– Staffel 1, Episode 1 (Star) 8. September: Das eine Wort: Feyenoord – Staffel 1, Episode 2 (Star)

– Staffel 1, Episode 2 (Star) 8. September: American Housewife – Staffel 4 (Star)

– Staffel 4 (Star) 8. September: Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 3 (Star)

– Staffel 11, Episode 3 (Star) 8. September: Empire – Staffel 4+5 (Star)

– Staffel 4+5 (Star) 8. September: Heiter bis Tödlich: Hubert und Staller – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) 8. September: The Orville – Staffel 1+2 (Star)

– Staffel 1+2 (Star) 8. September: Mistresses – Staffel 1-4 (Star)

– Staffel 1-4 (Star) 8. September: Stumptown – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) 8. September: Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 10 – Staffelfinale

– Staffel 1, Episode 10 – Staffelfinale 8. September: Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 1

– Staffel 1, Episode 1 8. September: Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 7

– Staffel 1, Episode 7 8. September: Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 8

– Staffel 1, Episode 8 8. September: What If…? – Staffel 1, Episode 5

– Staffel 1, Episode 5 8. September: Afrikas tödlichste Jäger – Staffel 4+5 (National Geographic)

– Staffel 4+5 (National Geographic) 8. September: Afrikas Jäger – Staffel 2+3 (National Geographic)

– Staffel 2+3 (National Geographic) 8. September: Tierbabys in Afrika – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) 13. September: The Walking Dead – Staffel 11, Episode 4 (Star)

– Staffel 11, Episode 4 (Star) 14. September: Only Murders in the Building – Staffel 1, Episode 5 (Star)

– Staffel 1, Episode 5 (Star) 15. September: Grown-Ish – Staffel 4, Episode 1 (Star)

– Staffel 4, Episode 1 (Star) 15. September: American Horror Stories – Staffel 1, Episode 2 (Star)

– Staffel 1, Episode 2 (Star) 15. September: Das eine Wort: Feyenoord – Staffel 1, Episode 3 (Star)

– Staffel 1, Episode 3 (Star) 15. September: Mixed-Ish – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) 15. September: Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 4 (Star)

– Staffel 11, Episode 4 (Star) 15. September: Fresh Off the Boat – Staffel 1-6 (Star)

– Staffel 1-6 (Star) 15. September: Golden Girls – Staffel 1-7 (Star)

– Staffel 1-7 (Star) 15. September: Servus Baby – Staffel 1+2 (Star)

– Staffel 1+2 (Star) 15. September: Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 8

– Staffel 1, Episode 8 15. September: Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 2

– Staffel 1, Episode 2 15. September: Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 9

– Staffel 1, Episode 9 15. September: What If…? – Staffel 1, Episode 6

– Staffel 1, Episode 6 15. September: Tod bei Nacht – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) 20. September: The Walking Dead – Staffel 11, Episode 5 (Star)

– Staffel 11, Episode 5 (Star) 21. September: Only Murders in the Building – Staffel 1, Episode 6 (Star)

– Staffel 1, Episode 6 (Star) 22. September: Y: The Last Man – Staffel 1, Episode 1-3 (Star)

– Staffel 1, Episode 1-3 (Star) 22. September: American Horror Stories – Staffel 1, Episode 3 (Star)

– Staffel 1, Episode 3 (Star) 22. September: Das eine Wort: Feyenoord – Staffel 1, Episode 4 (Star)

– Staffel 1, Episode 4 (Star) 22. September: Dave – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) 22. September: Grown-Ish – Staffel 4, Episode 2 (Star)

– Staffel 4, Episode 2 (Star) 22. September: Atlanta Medical – Staffel 4 (Star)

– Staffel 4 (Star) 22. September: Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 5 (Star)

– Staffel 11, Episode 5 (Star) 22. September: The Hot Zone – Tödiches Virus – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) 22. September: Private Practice – Staffel 1-6 (Star)

– Staffel 1-6 (Star) 22. September: Star Wars: Visions – Staffel 1

– Staffel 1 22. September: Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 9

– Staffel 1, Episode 9 22. September: Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 3

– Staffel 1, Episode 3 22. September: Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 10

– Staffel 1, Episode 10 22. September: What If…? – Staffel 1, Episode 7

– Staffel 1, Episode 7 22. September: Animal PD – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) 22. September: Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) 22. September: Königreich der Mumien – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) 22. September: Die Dinos – Staffel 1-4

– Staffel 1-4 27. September: The Walking Dead – Staffel 11, Episode 6 (Star)

– Staffel 11, Episode 6 (Star) 28. September: Only Murders in the Building – Staffel 1, Episode 7 (Star)

– Staffel 1, Episode 7 (Star) 29. September: The Great North – Staffel 1, Episoden 1+2 (Star)

– Staffel 1, Episoden 1+2 (Star) 29. September: American Horror Stories – Staffel 1, Episode 4 (Star)

– Staffel 1, Episode 4 (Star) 29. September: Das eine Wort: Feyenoord – Staffel 1, Episode 5 (Star)

– Staffel 1, Episode 5 (Star) 29. September: Grown-Ish – Staffel 4, Episode 3 (Star)

– Staffel 4, Episode 3 (Star) 29. September: Y: The Last Man – Staffel 1, Episode 4 (Star)

– Staffel 1, Episode 4 (Star) 29. September: Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 6 (Star)

– Staffel 11, Episode 6 (Star) 29. September: Salem – Staffel 1-3 (Star)

– Staffel 1-3 (Star) 29. September: Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 10

– Staffel 1, Episode 10 29. September: Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 4

– Staffel 1, Episode 4 29. September: Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 11

– Staffel 1, Episode 11 29. September: What If…? – Staffel 1, Episode 8

– Staffel 1, Episode 8 29. September: Die Simpsons – Staffel 32

– Staffel 32 29. September: Australiens tödlichste Jäger – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) 29. September: Dian Fossey: Geheimnisse im Nebel – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) 29. September: Enthüllt: Geheimnisse der Meere – Staffel 3 (National Geographic)

– Staffel 3 (National Geographic) 29. September: Fernab des Gesetzes – Staffel 1+2 (National Geographic)

– Staffel 1+2 (National Geographic) 29. September: Jenseits der Magie mit DMC – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) 29. September: Port Security: Hamburg (National Geographic)

(National Geographic) 29. September: Zeke und Luther – Staffel 1-3 (Disney)

3. September: The A-Team (Star)

(Star) 3. September: Aloft (Star)

(Star) 3. September: Der bewegte Mann (Star)

(Star) 3. September: The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten (Star)

(Star) 3. September: Entgleist (Star)

(Star) 3. September: Eine ganz heiße Nummer (Star)

(Star) 3. September: Eine zweite Chance (Star)

(Star) 3. September: Gottes mächtige Dienerin – Teil 1+2 (Star)

– Teil 1+2 (Star) 3. September: Kroatien Krimi – Teil 1-8 (Star)

– Teil 1-8 (Star) 3. September: Spike Lee’s Spiel des Lebens (Star)

(Star) 3. September: Happier than Ever: Ein Liebesbrief an Los Angeles

3. September: The Cave – Eine Klinik im Untergrund (National Geographic)

(National Geographic) 3. September: Weg aus der Asche (National Geographic)

(National Geographic) 10. September: Brooklyn – Eine Liebe zwischen zwei Welten (Star)

(Star) 10. September: Der Verrückte mit dem Geigenkasten (Star)

(Star) 10. September: Ein Engel auf Erden (Star)

(Star) 10. September: Ein Leben zwischen den Zeiten (Star)

(Star) 10. September: Mädchen, Mädchen – Teil 1+2 (Star)

– Teil 1+2 (Star) 10. September: Männer (Star)

(Star) 10. September: Töchter des Himmels (Star)

(Star) 10. September: Fast erwachsen (PIXAR Short)

(PIXAR Short) 10. September: American Blackout (National Geographic)

(National Geographic) 10. September: 9/11: Control The Skies (National Geographic)

(National Geographic) 10. September: Cobra Mafia (National Geographic)

(National Geographic) 10. September: George W. Bush: Das Interview (National Geographic)

(National Geographic) 17. September: Das Comeback (Star)

(Star) 17. September: Demolition – Lieben und Leben (Star)

(Star) 17. September: Kingsman: The Golden Circle (Star)

(Star) 17. September: Das Wunder von Bern (Star)

(Star) 17. September: Nona (Pixar Short)

(Pixar Short) 17. September: Disney’s Broadway Hits at London’s Royal Albert Hall (Disney)

(Disney) 24. September: Brian and the Boz (Star)

(Star) 24. September: Die Götter müssen verrückt sein (Star)

(Star) 24. September: Die Götter müssen verrückt sein II (Star)

(Star) 24. September: Herr Lehmann (Star)

(Star) 24. September: Hidalgo – 3.000 Meilen zum Ruhm (Star)

(Star) 24. September: Nanga Parbat (Star)

(Star) 24. September: A Spark Story (Pixar Dokumentation)

(Pixar Dokumentation) 24. September: Blood Rivals: Lion vs. Buffalo (National Geographic)