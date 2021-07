Seit einigen Wochen schon kursieren die Gerüchte über einen Wechsel der beliebten Zombieserie The Walking Dead. Jetzt folgt die offizielle Bestätigung: Die finale 11. Staffel feiert am 23. August seine deutsche Erstausstrahlung exklusiv auf Disney Plus.

Der bisherige Haussender der Zombieapokalypse, der zu Disney gehörige Fox Channel, wird Ende September ersatzlos eingestellt. Sämtliche Serien und Filme, die bislang auch von Fox über Sky Ticket im Angebot waren, wandern zur neuen Disney Plus-Marke Star auf dem Streamingdienst. Um den Umzug der Zombieserie nicht weiter zu komplizieren, wird die finale 11. Staffel gleich von Anfang an auf Disney Plus gezeigt, wo schon jetzt alle bisherigen Staffeln der Serie im Angebot sind.

The Walking Dead-Finale zieht von Fox zu Disney Plus

Was bedeutet das für die TWD-Fans? Wer bislang über den Pay-TV-Sender Fox via Sky oder mit Sky Ticket die Serie „The Walking Dead“ gesehen hat und auf das große Finale nicht verzichten möchte, der muss nun in den sauren Apfel beißen und einen weiteren kostenpflichtigen Dienst in Anspruch nehmen: Disney Plus.

Wie erhalte ich Disney Plus? Der neue Streamingdienst von Disney ist seit März 2020 auch in Deutschland erhältlich und bietet eine Fülle an Filmen und Serien unter anderem aus dem Hause Marvel, Star Wars und Fox an. Disney Plus steht allen Kunden über die App zur Verfügung. Disney+ läuft auch auf den Spielekonsolen Xbox sowie PlayStation und ist zudem über Amazons FireTV abrufbar. Zusätzlich stehen alle Filme und Serien in hochauflösendem 4K UHD sowie in HDR-Qualität zur Verfügung und können auf vier Screens gleichzeitig gestreamt werden.

Was kostet Disney Plus? Wer auf die Inhalte von Disney Plus inklusive Star zugreifen möchte, muss direkt ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Die aktuellen Preis lauten wie folgt:

Monatliches Abonnement: 8,99€

Jährliches Abonnement: 89,90€

Ein Abo lohnt sich trotzdem: Von Disney-Klassikern, Marvel-Filmen über Star Wars-Produktionen bis hin zu den neuen Star-Inhalten lockt das Film- und Serien-Angebot von Disney+ durchaus und bietet Inhalte für Jung und Alt.

Kann man Disney Plus kostenlos testen? Zum Start der erfolgreichen Marvel-Serie Loki hat Disney Plus im Juni die kostenlose Testphase wieder einführt. Der Probemonat bietet einem die Möglichkeit, vier Wochen lang kostenlos einen Blick auf das komplette Programmangebot zu werfen und streamen.

Doch Achtung: Für so manche abgeschlossene Serie und Staffel wie „Loki“ und viele weitere stehen einem im Rahmen des Probemonats sämtliche Folgen auf Abruf zur Verfügung. Nicht so bei „The Walking Dead“ Staffel 11: Da die 8 neuen Folgen des ersten Teils (Teil 2 und 3 folgen 2022) wöchentlich erscheinen, reicht ein Probemonat nicht aus, um alle Folgen kostenlos sehen zu können. Dafür kann man aber die Serie TWD ab der 1. bis zur 10. Staffel plus die 6 Extra-Folgen abrufen.

Darüber hinaus stehen Filme und Serien auch offline zur Verfügung. Einfach das gewünschte Video downloaden und jederzeit auch ohne WLAN-Verbindung anschauen – solange ein aktives Disney+ Abo besteht:

Wie sieht es mit den TWD Spin-offs aus? Die beiden derzeit im Angebot befindlichen Serien Fear the Walking Dead und World Beyond sind von Anfang an auf Amazon Prime Video zu Hause. Der Konkurrent von Disney Plus und Sky Ticket hatte sich die Rechte an beiden Ablegerserien von Anfang an für die deutsche Erstausstrahlung sichern können. Hier ändert sich nichts, der Umzug zu Disney Plus betrifft lediglich Fox.

Spannend bleibt übrigens, ob in Zukunft die finale 11. Staffel TWD auch auf Netflix und Amazon Prime Video gezeigt wird, wie bislang auch. Wir halten euch natürlich aber auf dem Laufenden!