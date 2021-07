Das Ende ist nah: Die beliebte Zombieserie The Walking Dead meldet sich am 22. August mit der finalen 11. Staffel zurück. Die neuen Folgen halten ein paar düstere Überraschungen nicht nur für die Fans bereit. Neue Charaktere und neue Gegenspieler erwartet die von Daryl (Norman Reedus) angeführte Gruppe mit Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Rückkehrerin Maggie (Lauren Cohan).

In Deutschland zeigen Sky und FOX Channel wie gewohnt die Auftaktfolge am Montag, den 23. August um 21 Uhr als Premiere. Die Serie ist auch über Sky Go, On Demand und bei Sky Ticket abrufbar.

Trailer enthüllt erste Details zu den Commonwealth

Der neue Trailer wirft zunächst einen Blick zurück auf die vergangenen 10 Staffeln, bevor es erste Eindrücke aus den neuen Folgen gibt, die erstmals einen Blick aus dem Inneren des Commonwealth enthüllen. Zudem gibt es weitere Easter Eggs und Anspielungen auf die Comic-Vorlage von Robert Kirkman in einem (unten aufgeführten) Teaser-Trailer zu sehen, wie etwa Elodies Bäckerei. In den Comics ist Elodie Hawthorne die lange verlorene Tochter von Michonne.

Whatever happens, we finish together. #TWD returns August 22nd or stream it early with @AMCPlus starting on August 15th. pic.twitter.com/lx1Em6LVP7 — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) July 15, 2021

So geht es in der finalen 11. Staffel weiter

Zum Auftakt der neuen Folgen wird die Gruppe um Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa Suzanne McBride), Negan (Jeffrey Dean Morgan), Rückkehrerin Maggie (Lauren Cohan) und Yumiko (Eleanor Matsuura), Eugene (Josh McDermitt), Ezekiel (Khary Payton) und Princess (Paola Lázaro) mit einer völlig neuen Weltordnung konfrontiert, die ihr bisheriges Dasein für immer verändern wird: Die Commonwealth.

Die neue Gruppierung besteht aus tausenden Überlebenden, die sehr gut organisiert sind und von der Gouverneurin Pamela Milton angeführt werden. Die Organisation richtet sich in erster Linie nach ihren eigenen strikten Regeln und dürfte einiges an Konfliktpotential für Daryl, Carol und Co. bereithalten.

Das Commonwealth verfügt etwa über eigene Militärstreitkräfte, eine Polizeieinheit sichert die Ordnung der Bewohner. Das Leben hinter geschützten Mauern und Zäunen ist sehr gut organisiert und mit Geschäften, Restaurants und Hotels existiert für die tausenden Bewohnern erstmals wieder so etwas wie Normalität, wie vor der Zombie-Apokalypse. Doch der harmonische Schein dieser Gemeinschaft trügt gewaltig.

Zudem steht neuer Konfliktstoff mit Maggies Rückkehr an, die in Negan ihrem Erzfeind gegenüber steht, ist er doch für den brutalen Tod ihres Mannes verantwortlich. Hier scheint noch eine Rechnung offen zu sein.

The Walking Dead – Staffel 11: Erster Trailer, neue Story-Details & Serien-Special zum Start im August

Neue Gegenspieler, neue Orte und mehr Zombies

Showrunnerin Angela Kang verriet bereits vorab, dass „wir zum ersten Mal mehr Zombies, jede Menge Action, faszinierende neue Geschichten und nie zuvor gezeigte Orte“ sehen werden. Auch werden die Folgen „andere Töne anschlagen“, als wir es von der Serie gewohnt sind. Außerdem soll die erste extralange Folge es in sich haben und „extrem brutal und düster“ als sein, bestätigen die Serienmacher.

Die 11. Staffel „The Walking Dead“ fällt mit 24 Episoden deutlich länger aus und wird deshalb in 3 Teilen gesendet. Der 1. Teil mit acht Folgen geht am 22. August auf dem US-Sender AMC an den Start. Der 2. und 3. Teil mit jeweils acht weiteren Folgen sind für nächstes Jahr geplant. Damit endet die Mutterserie des TWD-Franchise nach insgesamt 177 Episoden.

Derweil werden Spin-offs wie Fear the Walking Dead und The Walking Dead: World Beyond auf dem US-Sender AMC fortgesetzt. Zusätzlich sind weitere Serien-Ableger geplant, einschließlich einer Film-Trilogie über Rick Grimes.

The Walking Dead: So unterscheidet sich Negan in der Serie von den Comics